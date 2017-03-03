國際現場》麥當勞攜手Uber 推外送服務
2017-03-03
全球最大速食業龍頭麥當勞表示，今年將與優步（Uber）等食品快遞業者，在美國佛羅里達州的幾個城市，合作試辦全新的外送服務，若試辦情況良好，接下來將在美國、英國、法國、德國和加拿大等5個主要市場推出新服務，希望把2012年以來已流失的5億消費者全部要回來。
麥當勞執行長伊斯特布魯克表示，上述5大市場的75%消費者，都住在距離麥當勞餐廳3到5英里（4.8至8公里）內，這是食品送到消費者手上還能保持熱度的安全距離，因此麥當勞的新外送服務仍有很大的成長空間。麥當勞在亞洲的中國、南韓和新加坡市場早已推出外送服務。
此外，麥當勞今年底也將在全球3.6萬家餐廳的2萬家推出行動點餐和行動支付服務，此舉將改善餐廳的經營效率和得來速的出餐速度。麥當勞表示，推出新外送服務和加碼數位投資，目的是希望在2019年前提高每股獲利成長至接近10%。（編譯盧永山）
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