房地合一獵漏 860件罰補6千萬
財部指示嚴查「應申報但未申報案件」
〔記者吳佳蓉／台北報導〕房地合一上路一年多，申報案件逾一．五萬件，但其中六成五以上為虧損、不賺不賠或適用優惠稅率案件，對此，財政部指示全國五區國稅局逐案清查，同時嚴查「應申報但未申報案件」；截至去年底，總計已查獲八百多件違規案件，補稅加罰近六千萬元。
首年申報1.5萬件 65.5％虧損或無賺賠
房地合一上路首年，總申報件數為一萬五○四四件，考量有「一件內含多筆交易」情形，換算筆數為一萬六三四六筆，稅收十二．七四億元。隨房市近兩年反轉，落入房地合一新制的短期持有案件，有高達六十五．五％申報虧損或不賺不賠。
財政部表示，因不賺不賠或虧損案件，不需繳稅，甚至可享三年抵稅權，已要求國稅局逐案清查，確認取得房屋時的買價、售出的賣價，各項成本單據是否屬實；針對申報適用自住或優惠稅率的案件，如非自願調職、合建分屋等，也是每案嚴查。
統計至去年底，查到的已申報需補稅案件共六六○件，補稅四七○○萬元，罰款一一○萬元。之中大多是因稅額計算錯誤，或成本費用證明的單據不合規，而被調整補稅；僅少數區局出現提供不實買賣合約、錯誤成本價格，或假造成本費用證明等個案，對這類案件才會補稅加罰。
另一方面，由於房地合一新制與過往房地交易舊制差異頗大，新制需在所有權完成移轉登記次日起算的三十天內完成申報，不像舊制是在隔年五月申報綜所稅時一併報繳，且新制不論賺賠都得申報，光未申報的行為，初犯就得遭罰三千元，因此，逾期未申報並遭罰的情形也相當多。
財政部指出，由土地所有權移轉登記資料來追查，粗估去年有四成落入房地合一新制案件都沒申報，會逐步發出稅單追稅。截至去年底，已查獲並徵起的未申報案件共兩百多件，補稅七五○萬元，罰款三九○萬元，之中不少是混淆新舊制申報期限，或以為交易虧損就免申報而遭罰的案例。
總計房地合一上路首年，已申報的違規案件，加上遭查獲的未申報案件，總計違規案件達八六二件，補稅金額五四五○萬元，罰款五百萬元。
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