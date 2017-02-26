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帶建照土地打9折 2年仍無人接

2017-02-26

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣凍，除小型建案易主外，各地還出現一波帶建照土地拋售潮。根據知名建商透露，新北市鶯歌區的鳳鳴重劃區有一塊帶建照土地，業者願意接受買進成本打九折出售，但歷經兩年多，無建商願意接手，仍處兜售階段。

知情建商表示，前幾年，新北市鶯歌區的鳳鳴自辦重劃區，房市景氣熱絡時，加上有捷運三鶯線的願景加持，引起不少建商高價搶地，但隨著房市反轉，房價出現一定幅度修正，高點時買進的土地，若此時硬要推案，多數恐面臨虧損局面。

有建商乾脆將已申請到建照的土地整筆出售。房產業者透露，該塊帶建照土地是二○一三到二○一四年房市高點時買進，持有土地建商願意以買進成本的九折出售，若加上申請建照的相關費用，推估大約是當初買地成本的八五折，但銷售兩年多仍乏人問津。

名軒開發總經理李木鐸表示，這幾年常接到帶有建照土地出售資訊，可是目前房市銷售期拉長一倍，尤其是興建、取得建照到銷售完畢，時間從過往的三年拉長至六年，多數建商目前策略主要以銷售手中的待售成屋建案為主，對於購地態度是相對保守。

他指出，其實有很多已申請建照的土地蓋不下去，尤其是在房市高點進場買地的業者，認為以目前民眾能接受的價格硬要推新案，恐面臨虧損局面，乾脆不蓋了，寧可選擇帶建照出脫土地，降低衝擊；該類型的土地，除非價格真的很便宜，否則多數建商接手意願並不高。

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  • 鳳鳴重劃區有一塊帶建照土地打折出售，但歷經兩年多，無建商願意接手。 （資料照）

    鳳鳴重劃區有一塊帶建照土地打折出售，但歷經兩年多，無建商願意接手。 （資料照）

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