車位熱脹冷縮？其中有技巧
2017-02-26
豪宅實價 不至於跌太多
〔記者徐義平／台北報導〕實價網揭露資訊中，常會見到同一建案的車位會「熱脹冷縮」、不同筆揭露坪數是差很大。東森房屋研究中心副理于靜芳分析，不管是故意提高車位總價或是車位坪數縮水，目的無非是為了「造價」；提高車位總價相對會拉高住宅單價，讓豪宅「實價」不至於跌太多，反過來縮小車位坪數、灌入住宅坪數內，就會讓單價看起來更親民。
瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛指出，雖然內政部現針對共有部分的登記註記越來越清楚、透明，但車位拆算部分仍流於自由心證；首先，車位產權的樣態至少就有法定車位、增設車位、獎勵車位三種，這三種的出售限制不同，價格落差自然也大。
他說，車位面積固然差異有限，但坐落的位置、樓層，甚至有無其他如母子車位的特殊使用利益，影響也很大，很多案例價差會比樓上建物之間的價差比例還大。
黃舒衛還提醒，車位面積是否涵括廣意的車道等必要附屬設施，或後者被有意、無意灌進一般公設、以房屋價格計算，也常發生消費爭議；建議消費者在運用實價登錄時，應多比對同社區去除車位的房價計算方式，盡量以普遍、合理的原則來推論，或尋求熟悉該社區登記方式的地政士、經紀人、估價師等專業者，進一步確定個案價格差異的真實原因，避免誤判。
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