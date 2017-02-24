中華電信 全球首發LWA 4G+Wi-Fi網路

2017-02-24

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）昨宣布攜手宏達電（2498）、聯發科（2545）、中磊（5388），打造全球首發LWA 4G+Wi-Fi網路，中華電信行動通信分公司總經理涂元光指出，LWA 4G+Wi-Fi在理想環境下，最高下載速率可達400Mbps，並較使用CA（Carrier Aggregation，載波聚合）的成本低；最重要的是，這次是世界領先的技術在台灣落地，代表台灣的世界技術實力。

中華電信攜手國內產業三大領導品牌共同合作，結合智慧終端、手機晶片及基地台設備等相關領域，導入最新LWA技術，開發全新的行動網路服務。

在智慧終端方面，宏達電HTC提供內建聯發科技支援LWA的曦力（Helio）P10八核心處理器的HTC U Play，成為全球首款支援3GPP標準LWA 4G+Wi-Fi服務的智慧型手機；行動網路基地台設備方面，採用中磊電子與中華電信技術合作最新推出支援LWA的小型基地台4G Small Cell。

涂元光說，初期客戶將可於雙北地區中華電信部分門市，持支援LWA的手機體驗，未來也將持續拓展至大專院校如交通大學校園、速食店或超商連鎖商家等場域。