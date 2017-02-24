彭博︰美中貿易戰 台灣受害深
高盛︰美國進口若減10% 台灣GDP恐減0.4%
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博新聞報導，如果美國和中國間掀起貿易戰，川普政府兌現對中國產品課懲罰性關稅的競選承諾，台灣由於出口和中國連結深，是最易受到經濟外溢衝擊的美國盟邦之一；據高盛集團估計，若貿易壁壘造成美國進口減少10%（約2400億美元），台灣名義GDP（國內生產毛額）恐至少減0.4%，以經濟規模來看，台灣所受衝擊恐較中國更深。
高盛的估計沒有計入可能的貿易報復等其他因素。彭博指出，美中貿易戰下，美國盟邦台灣反受其害，由於出口占台灣GDP的3分之2，且以機械和電子產品為大宗，在供應中國製造業零組件材料方面扮演重要角色，台灣超過四十％的出口銷往中國；根據布魯金斯研究所報告，台灣還生產全球超過9成的主機板和筆記型電腦。
因此，一旦美國對中國電子產品提高關稅，台灣尤其將蒙受痛苦後果，主因這些產品大部分是由在中國的台商製造、或部分零組件是在台灣生產供應。儘管蔡英文政府正尋求把出口分散至東南亞、設新貿易辦公室及促進觀光，學界仍擔憂台灣經濟體質短期內無法轉換，衝擊難免。
美國戴維森學院政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）表示，由於這些電子產品大部份價值是台灣、其他亞洲和美國企業所貢獻，但美國卻根據中國的出口價值來課徵關稅，反而對台灣和其他國家造成更大比例的傷害。
不過，川普上月就任美國總統以來還未說明可能的貿易行動，使市場對美中貿易紛爭或可化解前景，重新燃起希望。渣打銀行首席亞洲經濟學家曼恩表示，美國貿易政策走向仍不確定，投資人和企業都假定美中將達成解決之道，「不會走上最糟情況的路徑」。
此外，台灣經濟及股匯近期也意外展現強勁韌性，不畏中國經濟持續減緩的威脅。主計總處數據顯示，台灣去年第4季成長率達2.88%，為近2年來最佳；新台幣匯價走強，過去1年在亞幣中表現最佳；台股指數1年來漲17%，是亞股中最佳表現之一。
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標題：彭博︰美中貿易戰 台灣受害深
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