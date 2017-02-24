台積電領先英特爾 5奈米2019年試產
〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電卯足全力拚先進製程研發，預計今年投資研發費用將比去年增加逾15%，也就是超過25億美元（約新台幣768億元），創下歷史新高，研發大手筆帶動技術製程，將一路領先英特爾、三星，在晶圓代工繼續獨霸全球，除了10奈米正趕工出貨，下半年營運躍升，7奈米製程將在本季底試產與明年展開量產 ，5奈米今年跨入技術發展階段，規劃2019年上半年進入試產，3奈米也進入初期開發與覓地建廠生產。
台積電昨下午舉行供應鏈管理論壇，以「合作並共創雙贏」為主題，共有超過600位來自全球半導體設備、原物料、封裝及測試等供應商代表參加。
共同執行長劉德音除了頒獎給11家去年表現優良的供應商之外，也向供應商演講談到台積電的投資與製程技術進展，他一再強調台積電對摩爾定律持續往前推進的發展非常樂觀，以化解供應商疑慮。
今年資本支出百億美元
劉德音指出，行動、車用、物聯網及高效能運算是半導體未來商機，也是台積電正在發展的四大平台，行動、車用、物聯網產生大量資料處理運算，不是只集中在雲端，將透過高效能運算，存在我們生活周遭，也就是說，世界正從行動轉向無所不在的運算發展，這要摩爾定律去推動才能做到，台積電因此對摩爾定律持續往前推進的發展非常樂觀。
劉德音並表示，台積電今年資本支出將達100億美元規模，研發支出費用也會比去年增加至少15%；台積電去年研發支出費用為22.15億美元新高水準，根據IC insights日前調查報告指出，台積電去年在全球半導體研發支出費用排第六名，佔總營收金額的7.5%，較前年的研發支出上揚 7%，顯然今年增加幅度超越往年水準。
台積電今年再大舉砸下資本支出與研發支出費用，將帶動先進製程在晶圓代工繼續保持領先優勢。劉德音表示，該公司10奈米製程去年導入量產，目前共投入超過3000位工程師與500位作業員努力趕工生產，準備本季出貨給客戶，下半年更會放量與快速成長；7奈米製程預計本季底開始試產與準備明年量產，此製程台積電會首度導入極紫外光（EUV）微影技術，為客戶提供強化版的產品設計； 5奈米製程今年正式進入技術發展階段，預計2019年上半年試產；3奈米製程有數百位工程師投入進行初期開發，至於生產用地仍須評估尋找。
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標題：台積電領先英特爾 5奈米2019年試產
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