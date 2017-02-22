蘋果3月傳發表4款新iPad、紅色iPhone
2017-02-22
〔編譯王惠慧／綜合報導〕科技網站「Macotakara」報導，蘋果在今年3月春季發表會上，可能同時發表4款新iPad、紅色系iPhone 7和容量加大至128GB的iPhone SE；其中，10.5吋iPad Pro將較其他新款晚上市，要等到5月才能問世。
該網站引述巴克萊銀行分析師說法，指出2017年3月底蘋果將發表新一代無邊框10.5吋iPad Pro，另外3款9.7吋、12.9吋iPad Pro 2，及7.9吋iPad Pro預計在3月底能出貨，10.5吋版本則要等到5月才能上市。
若上述消息屬實，代表蘋果可能發表7.9吋iPad Pro取代iPad mini 4，更新9.7吋、12.9吋iPad Pro 2，並推出新的10.5吋iPad Pro。消息指出，10.5吋新款將為螢幕延伸至機身邊緣的無邊框設計，且將取消Home鍵。
10.5吋為無邊框設計
另外，該網站也指出，在iPhone SE方面，在春季發表會上蘋果可能會在現有的容量16GB、64GB之外，發表容量達128GB的iPhone SE，先前不斷傳出蘋果將推出的紅色機身iPhone，該網站也表示，iPhone 7及iPhone 7 Plus可能會有紅色版本，Apple Watch錶帶也可能更新。
上海《澎湃新聞》引述IHS分析師李懷斌的說法，指出蘋果確實會推出紅色版iPhone 7，李懷斌表示，紅色版可能會在3月發表，不過，目前無法確定紅色版是僅在中國銷售，還是在全球皆有販售。先前中國科技網站「TechWeb」消息指出，紅色版iPhone 7已在富士康鄭州廠生產，每日產量大約在200支到300支。
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