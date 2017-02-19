臉書充斥中國賣家 退貨找嘸人
2017-02-19
〔記者廖千瑩／台北報導〕臉書等社群網站廣告充斥中國賣家，不少民眾循著社群網站廣告購物，結果商品不合用或買到假貨，卻找不到人處理退換貨，因此受害、受氣的案例不少。
黃小姐在臉書上看到「真皮╳╳靴」的廣告，且下殺三五折，卅天內退換貨，一口氣訂了兩雙，結果靴子送來後穿不下，想要退貨卻找嘸人，大呼上當。還有民眾貪便宜，在社群網站訂購某牌的隱形眼鏡，結果買到假貨，卻也無法退換貨，白花了錢，最後只能自認倒楣。
買到假貨 網友罵聲不斷
這種透過臉書廣告購物，訂貨找得到人，退換貨卻置之不理的案例，黃小姐不是第一個，各縣市消保官都有申訴案例，一旦商品出包，有的根本找不到賣家，更不要說退貨退款。
實際到臉書廣告查看，循線找到惹議的「真皮╳╳靴」廣告，只見精美的圖片搭配流暢的使用介面，還有吸引人的商品文字，點進去一看還有優惠折扣，實在令人很心動；不過，若進一步查看臉書留言，百來則留言中，網友譙聲不斷，多名網友留言要退貨卻無人回應，也有人大罵到底何時要處理退貨，但有關退貨的留言，一概無人回覆。
電商業者表示，中國賣家透過臉書廣告行銷，將商品賣進台灣，很多民眾在不知情情況下訂購，結果遭到詐騙，已經危害到台灣民眾的生命財產安全，政府應該正視此問題，而民眾網路購物也要多加小心，多留意賣家揭露的資訊，以免受騙上當。
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