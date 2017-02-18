網通廠進軍MWC 搶寬頻商機

2017-02-18

〔記者王憶紅／台北報導〕2017世界行動通訊大會（Mobile World Congress）將於2月27日至3月2日在西班牙巴塞隆納登場，網通廠商包括中磊（5388）、合勤控（3704）旗下合勤科技、智易（3596）、友訊（2332）、啟碁（6285）、華碩（2357）旗下亞旭等積極參展，大搶寬頻商機。

全球電信營運商、設備大廠及系統服務商，將在MWC上就下世代行動寬頻技術及物聯網應用進行廣泛交流，法人指出，網通廠商擴大參展MWC，希望藉此直接打入各國電信客戶，取得商機。

合勤電信事業總處副總經理黃文義就指出，今年合勤參展MWC主題定為「Your Networking Ally」，希望為電信運營商在意的問題提供完善解決方案，如怎樣使Wi-Fi效能與LTE的速度真正達到相匹配，一直是業界一大挑戰。

中磊發表完整智慧產品

中磊總經理王煒更指出，此次於MWC發表全系列新世代電信寬頻服務解決方案，展出完整之智慧物聯網、小型基地台及人工智慧產品，滿足電信客戶之多元需求。

合勤展出LTE解決方案

合勤展出最新的LTE解決方案結合突破性新品-Zyxel LTE5366，將可支援電信運營商打造強大且具包容性的移動寬頻網路。中磊亦將展出全系列家用、企業級、戶外型小型基地台，並動態展演郊區私網系統之應用。藉由中磊高效能戶外型小型基地台，不僅可改善偏遠地區之訊號覆蓋、提供安全之網路傳輸，更大幅降低電信營運商佈建成本。

事實上，中磊此次參展也動態展示全方位之物聯網解決方案，透過自行研發之雲端服務平台，可彙整分析大數據資料，提供完整之居家安全監控、健康醫療照護等解決方案，開啟智慧生活新紀元。