因應川普新政 學者︰強化半導體和資安 連結美市場
2017-02-17
〔記者廖千瑩／台北報導〕川普新政帶來美國稅改與退出TPP（跨太平洋經濟夥伴協定）的新趨勢，也聚焦「美國優先」的原則。台大經濟學系教授鄭秀玲昨在一場研討會表示，在川普新政下，我政府除了新南向政策，也應多跟美國市場連結，且在既有的五加二產業，應該更加強半導體和資訊安全產業的發展。
台灣金融研訓院昨舉行「川普新政，全球及台灣政經趨勢解析」研討會，邀請經濟部次長王美花、鄭秀玲等進行演講，以釐清在川普新政下，台灣經貿及產業政策的因應作法。
加強台美雙邊產業合作
王美花說，川普新政帶來的新趨勢，台灣必須加強與美國的雙邊產業合作，經濟部已盤點出六項產業，包括鋼鐵、半導體、石化、紡織、汽車零組件、智慧機械，做為台美深化合作的推動基礎。
王美花表示，台灣不管跟誰洽簽FTA（自由貿易協定），中國永遠都有意見，怎麼談FTA，永遠是很大的政治議題。不過以現況看來，台灣仍須與不同國家洽簽FTA，進行融入國際水準的國內體制調整。
至於在川普新政下，如何達到台美互利目標？鄭秀玲說，我政府現行的五加二產業政策和新南向政策是在川普上任前研擬的，其實除了新南向政策之外，台灣應該多跟美國市場連結，尤其過去八年台灣業者較集中到中國投資，較少到美國做生意，應積極促成我業者在美國投資設廠、投資美國優勢產業或與美國業者策略聯盟。
鄭秀玲也指出，在政府現行的五加二產業架構下，更應強化半導體跟資訊安全產業發展，尤其台灣半導體產業鏈是全球罕見的重要資產，245家IC設計公司加起來產值世界第2，僅次於美國，不過若拿聯發科與高通相比，台灣還是有持續進步的空間。
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