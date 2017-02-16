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裕隆今年營收拚4000億 新車銷售目標32萬輛

2017-02-16

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團副執行長陳國榮表示，裕隆集團去年旗下汽車、紡織及房地產事業體合併營收突破3900億元，年增8.5%，今年集團營收目標將首度衝破4000億元，甚至挑戰4100億元，再創新高。

陳國榮指出，新的一年，面對全球經濟的挑戰，與大環境景氣不確定因素增高影響，預估今年兩岸汽車市場將持平發展。

台灣汽車市場，政府貨物稅補助進入第2年，預估今年全台新車銷售量不含重車，將達42萬輛規模；中國去年汽車總市場銷量超過2800萬輛，預估今年受惠於小排氣量汽車購置稅優惠，也有機會超越2900萬輛。

裕隆集團去年在兩岸新車銷售量突破26.7萬輛，今年納智捷將於兩岸推出小型SUV U5、裕隆日產則推出BIG TIIDA全新改款、INFINITI Q60性能Coupe，中華車推Lancer Fortis大改款（Grand Lancer），今年集團在兩岸新車銷售目標將達32萬輛，年增近2成，包括台灣裕隆日產4.5萬輛、中華汽車5萬輛、納智捷1.8萬輛；東風裕隆（中國納智捷）4.8萬台、東南汽車15.8萬輛。

裕隆汽車金融公司去年4月在中國開業以來，業績穩定成長，目前承作業績已超過1萬筆，今年將挑戰承作4萬筆，裕隆累積新增放款挑戰突破100億元，今年可望達成損益平衡的目標，明年挑戰獲利人民幣5000萬元。

在土地資產開發部分，今年初已成立裕隆建設，新店工七土地開發目標將在上半年完成各項審查取得建造執照，商業區基地預計在第4季前開工，進行基礎工程。

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  • 裕隆集團副執行長陳國榮（右3）昨日率領集團各事業體總經理舉行春酒，喊出集團今年營收目標將首度衝破4000億元，挑戰新高。（記者楊雅民攝）

    裕隆集團副執行長陳國榮（右3）昨日率領集團各事業體總經理舉行春酒，喊出集團今年營收目標將首度衝破4000億元，挑戰新高。（記者楊雅民攝）

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