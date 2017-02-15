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宏達電去年每股虧損12.82元 今年可望縮小

2017-02-15

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）去年第四季每股虧損3.77元，連7季虧損，累計全年每股虧損12.82元。宏達電智能手機暨物聯網事業部門總經理張嘉臨指出，今年部門重新定位、組織更改，表現可較去年好，全球競爭也更加激烈，不過第一季會較去年第四季好，而全年期望虧損縮小。

張嘉臨表示，宏達電目前分為虛擬實境VR、Power By HTC（合作夥伴事業，例如幫Google、Under Armour代工的手機、智慧手環），以及手機部門，3個事業單位要各負盈虧；就手機部門而言，預估第一季在HTC U系列手機帶動下，虧損較去年第四季少。

宏達電上半年旗艦機種HTC U目前除台灣上市，香港本週小量出貨，中東、東南亞、歐洲下週陸續推出，中國預計在2月底、3月初登場，美國則預計3月推出。

宏達電去年第四季營收222.5億元，毛利率10.5％，營業損失為36億元，營業利益率-16％，稅後淨損31億元，每股稅後虧損3.77元。宏達電2016年合併營業收入781.6億元，年減35.77％，未滿千億元，創下自2006年以來全年營收新低水準。宏達電2011年全盛高峰時期營收曾高達4550億元。

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  • HTC U手機全球陸續開賣。（記者王憶紅攝）

    HTC U手機全球陸續開賣。（記者王憶紅攝）

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