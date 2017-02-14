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川普鬆綁金融監管 拉加德︰會出事

2017-02-14

〔編譯盧永山／綜合報導〕針對美國總統川普鬆綁金融監管措施，國際貨幣基金（ＩＭＦ）主席拉加德指出，金融監管機構不該拆除二○○八年全球金融海嘯過後所打造的監管架構，也不該放鬆對大型銀行的監督，各國政府須避免下一次的金融動盪。

川普本月稍早簽署行政命令，要求美國財政部檢討二○一○年通過、目的在防止金融機構從事高風險交易的「陶德─法朗克法」；認為該法妨礙經濟復甦、阻撓企業貸款，並要財政部在一二○天內交出修法建議。

拉加德週日在杜拜舉行的世界政府高峰會上表示，ＩＭＦ會留意川普行動，但呼籲各國監管機構不要讓銀行業「為所欲為」，並須安排適當的緩衝機制，以防下一次市場動盪衝擊金融體系。

拉加德指出：「我很注意國際金融監管法規的走向，這件事非常重要；監管人員負有責任。」她並未具體說明是否支持或反對「陶德─法朗克法」，僅強調ＩＭＦ會留意川普試圖改變金監措施的舉動。

「陶德─法朗克法」是美國史上最大規模的金融體系改革行動。在川普上台後，尚並不清楚他會取消哪個部分改革，民主黨政治人物和聯準會部分官員先前紛紛對川普的行動表達疑慮。

聯準會副主席費雪表態不認為「陶德─法朗克法」需要廢除，但也許可以做點調整，但降低資本要求顯然會降低金融體系的安全，「我不希望這種事情會發生」。

提出這項法案的前民主黨聯邦眾議員法朗克（Barney Frank）也說，該法可做點調整，但整個封殺將是一大錯誤。

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  • 國際貨幣基金（ＩＭＦ）主席拉加德。（路透）

    國際貨幣基金（ＩＭＦ）主席拉加德。（路透）

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