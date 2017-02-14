川普鬆綁金融監管 拉加德︰會出事
2017-02-14
〔編譯盧永山／綜合報導〕針對美國總統川普鬆綁金融監管措施，國際貨幣基金（ＩＭＦ）主席拉加德指出，金融監管機構不該拆除二○○八年全球金融海嘯過後所打造的監管架構，也不該放鬆對大型銀行的監督，各國政府須避免下一次的金融動盪。
川普本月稍早簽署行政命令，要求美國財政部檢討二○一○年通過、目的在防止金融機構從事高風險交易的「陶德─法朗克法」；認為該法妨礙經濟復甦、阻撓企業貸款，並要財政部在一二○天內交出修法建議。
拉加德週日在杜拜舉行的世界政府高峰會上表示，ＩＭＦ會留意川普行動，但呼籲各國監管機構不要讓銀行業「為所欲為」，並須安排適當的緩衝機制，以防下一次市場動盪衝擊金融體系。
拉加德指出：「我很注意國際金融監管法規的走向，這件事非常重要；監管人員負有責任。」她並未具體說明是否支持或反對「陶德─法朗克法」，僅強調ＩＭＦ會留意川普試圖改變金監措施的舉動。
「陶德─法朗克法」是美國史上最大規模的金融體系改革行動。在川普上台後，尚並不清楚他會取消哪個部分改革，民主黨政治人物和聯準會部分官員先前紛紛對川普的行動表達疑慮。
聯準會副主席費雪表態不認為「陶德─法朗克法」需要廢除，但也許可以做點調整，但降低資本要求顯然會降低金融體系的安全，「我不希望這種事情會發生」。
提出這項法案的前民主黨聯邦眾議員法朗克（Barney Frank）也說，該法可做點調整，但整個封殺將是一大錯誤。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表
- 國道5號32死意外 12名獲救者大多坐車內左側
- 15黑板樹遭砍 公親寮追凶
- 氣象局預報主任 鄭明典請調
- 除夕燒死父母 冷血逆子判死
- 02/14 各報重點新聞一覽
- 竹、高水情「緊」報 苗中嘉南也不妙
- A-Lin飆饒舌功 和瑞奇馬汀對唱夯曲
- 賞櫻遊覽車「腰斬」 乘客遭磨死...屍橫遍野！
- 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 武陵賞櫻一日遊往返逾14時 駕駛累翻了
- 「還要再觀察」 熱比婭暫緩訪台
- 防堵禽流感 市府加強禽場消毒 取締私宰
- 老人日照中心 彰縣2鄉場地碰壁
- 美國神經權威闖紅燈遭撞死 司機有罪
- 愛在紐約蔓延─情人節浪漫提案
- 曾國城Follow me這樣玩 被黃嘉千揪著耳朵走
- 加總理訪川普 盼促進兩國經貿關係
- 國防部：今年5月仍有實兵操演
- 聯邦盃不敵俄女 拚世界二組保級
- 《自由廣場》評「不待命、直接射擊」空拍機
- 遊覽車事故 林全探視傷者：會做適當檢討
- 《葛萊美獎》小賈嫌過氣不屑參加 肯伊抗議白忙缺席
- 新竹縣市營養午餐 試辦四章一Q上路
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
- 蝶戀花導遊出事前才曬櫻花照 親友臉書留言祈福
- 女子從6樓頂跳下 倒在2樓雨棚
- 受傷遊客︰車突然不穩 就翻了
- 抵觸伊斯蘭教 巴基斯坦禁止西洋情人節
- 愛上說故事 萬里圖館夫妻檔講了10年
- 王明仁談地震預測 怨氣象局否定
- 普門「后」勁強 籃板得加強
- 《中英對照讀新聞》First-born children ’more intelligent’ due to extra mental stimulation from parents－第一胎生的小孩「更聰明」，因為來自父母的額外心理刺激
- 老二媽西屯省親故事 公所印書傳承
- 西嶼鬧元宵 外垵漁火3天不滅
- 里長座談次數減 績優里長停辦
- 社論》何止軍事部門需要兵推？
- 南山問鼎2連霸 罰球「準星」是隱憂
- 因應北韓射彈 美強調具反飛彈能力
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普鬆綁金融監管 拉加德︰會出事
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分