〈熱門族群〉汰舊換新效應遞減 汽車股疲弱

2017-02-13

〔記者楊雅民／台北報導〕台股年後開紅盤，汽車市場預期今年政府汰舊換新補貼效應將遞減，汽車類股股價自今年以來表現落後大盤，呈現弱勢盤整。

和泰汽車（2207）總經理蘇純興表示，國際情勢仍混沌不明，台灣經濟成長率仍在低檔盤旋，且政府對汽車汰舊換新貨物稅補貼的刺激力道遞減，預估今年全台新車銷售量為43萬輛，較去年微減2％。

和泰汽車元月營收184.76億、年增6.32％，該公司訂下今年掛牌數將成長至14萬輛，市占率達32.5％目標，和泰汽車股價過去3個月以來持續盤整，上週五收在355.5元。

裕日車（2227）受惠於旗下代理豪華車品牌INFINITI銷量創新高，帶動元月合併營收衝上50.28億元，年增14.43％。

裕日車股價自去年4月以來，即在200元間上下遊走，上週五收在207元。

裕隆（2201）元月營收106.04億、年減19.17％；中華汽車（2204）元月合併營收45.69億元，較去年微減1.44％；三陽（2206）元月營收25.23億、年減4.31％。

僅中華汽車股價受惠於轉投資的東南汽車表現不賴，從今年元月20.55元低檔一路上漲至上週的29.5元，表現相對強勢。

廣華-KY（1338）則因農曆新年長假、工作天數較少，以及人民幣貶值等因素影響，元月合併營收5.84億元，較去年同期減少17.57％，上週股價也連續5天下挫。

LED車燈模組廠麗清（3346）元月合併營收為3.37億元，較去年同期成長19.2％，上週五股價則攻上88元漲停板，成為今年以來股價表現唯一強強滾的汽車個股。