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全家砸30億 搶攻熟齡、電商市場

2017-02-10

〔記者楊雅民／台北報導〕瞄準熟齡人口和電子商務新客源，全家便利商店（5903）今年將砸超過30億元拓店及增建電子商務物流倉，目標要在2020年達到4000店，年營收1000億元的目標。

全家董事長葉榮廷表示，全家今年營運策略將瞄準熟齡人口和電子商務市場爭取新客源，同時聚焦鮮食和會員經營兩大區域讓既有客源來店頻率提高，投資近17億元打造的福比麵包廠第一季將投產，日產能約20萬個，可望帶動鮮食營收占比從現有的2成，在2020年達到3成目標。

爭食熟齡客層商機，全家已調整約1成店舖的商品組合，與天和鮮物農會和台糖合作有機蔬菜及優質農漁畜冷凍生鮮，導入超市機能，並且推出即時小菜，豐富家庭用餐菜色組合。

今年行動商務營收估增3成

同時透過支付物流科技設備的運用，打造全家為「可被利用的平台」，任何行業都可利用全家的通路平台進行合作，目前已和天和鮮物、大樹藥局、吉野家打造複合式經營的門市。

電子商務市場將採線上線下雙管齊下策略，以「全家行動購」為基礎，互補實體店舖商品組合，預估今年行動商務年營收可望由去年的近5億元成長至6.5億元，年增3成。

全家目前全台店數約3057店，去年合併營收達605.7億元，年增4.8%，再創新高；前3季稅後淨利11.45億元，EPS5.13元，預估去年全年獲利可望再寫新高。

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  • 全家便利商店董事長葉榮廷（左）和總經理薛東都（右）喊出2020年4000店目標。 （記者楊雅民攝）

    全家便利商店董事長葉榮廷（左）和總經理薛東都（右）喊出2020年4000店目標。 （記者楊雅民攝）

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