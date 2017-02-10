《國際現場》ZARA關閉中國首家旗艦店

2017-02-10

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕農曆金雞年新春沒過多久，中國就傳出西班牙平價時尚服飾品牌ZARA關閉首家旗艦店！中媒成都商報報導，ZARA於四川省成都市區核心地段總府路的樂森購物中心旗艦店，本月4日悄悄吹熄燈號，玻璃外窗已用白紙蓋住。

昔日ZARA中國最大旗艦店，卻僅撐5年就關門，業界觀察3大原因：當地零售業景氣低迷、ZARA展店過快，以及中國平價時裝市場趨於飽和。

ZARA中國公司官方並未回應及說明此一成都旗艦店的關門原因。該旗艦店於2011年12月開幕，占地近3000平方公尺（約907坪），為ZARA當時在中國最大兼首家旗艦店，包括LV、迪奧（Dior）先前都曾進駐該店址。

2012至2015年間，ZARA母公司Inditex在中國開設超過110家門市，僅2014年就開設了44家新店，擴張速度驚人。

去年11月，英國瑪莎百貨（Marks & Spencer）已宣布完全退出中國市場，美國流行品牌American Apparel在中國的門市則關至剩2家，凸顯外企面臨中國零售業景氣寒風。