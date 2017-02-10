| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 財經

《國際現場》ZARA關閉中國首家旗艦店

2017-02-10

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕農曆金雞年新春沒過多久，中國就傳出西班牙平價時尚服飾品牌ZARA關閉首家旗艦店！中媒成都商報報導，ZARA於四川省成都市區核心地段總府路的樂森購物中心旗艦店，本月4日悄悄吹熄燈號，玻璃外窗已用白紙蓋住。

昔日ZARA中國最大旗艦店，卻僅撐5年就關門，業界觀察3大原因：當地零售業景氣低迷、ZARA展店過快，以及中國平價時裝市場趨於飽和。

ZARA中國公司官方並未回應及說明此一成都旗艦店的關門原因。該旗艦店於2011年12月開幕，占地近3000平方公尺（約907坪），為ZARA當時在中國最大兼首家旗艦店，包括LV、迪奧（Dior）先前都曾進駐該店址。

2012至2015年間，ZARA母公司Inditex在中國開設超過110家門市，僅2014年就開設了44家新店，擴張速度驚人。

去年11月，英國瑪莎百貨（Marks & Spencer）已宣布完全退出中國市場，美國流行品牌American Apparel在中國的門市則關至剩2家，凸顯外企面臨中國零售業景氣寒風。

廣告
  • ZARA於四川省成都市區核心地段總府路的樂森購物中心旗艦店，本月4日悄悄吹熄燈號。（取自網路）

    ZARA於四川省成都市區核心地段總府路的樂森購物中心旗艦店，本月4日悄悄吹熄燈號。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： ZARA 《國際現場》 中國 旗艦店 關閉
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：《國際現場》ZARA關閉中國首家旗艦店


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.