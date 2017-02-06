書劍集》無感經濟下的有感政策

2017-02-06

◎歐陽書劍

在市場經濟自由競爭下，個別政治事件通常難以改變經濟趨勢，但政策終會波及經濟表現，使大眾生活同受影響。「一例一休」及「年金改革」都是有感政策，經濟將有新的發展，唯對每個人的效應不同，就像這幾天，有人感受寒流來襲，另一些人則正開心迎接農曆年後的新氣象，施政者對分歧現象不應視而不見，同時，三％的經濟成長率，也不應是台灣的上限。

改革是為加速進步的速度與幅度。民進黨再次執政後，前進的理念更為堅定，不管是對同婚的態度、勞動條件的改善、年金永續的努力及轉型正義的落實等，基本上都是走在世界的潮流中，也是許多國家正進行的改革議題；這樣的變革，原應能夠使社會以更合理的方式前進、穩定經濟長期發展的基礎，並剷除既得利益者盤據的山頭，但為何民眾的滿意度愈來愈低？

改變不合理的現狀，不會成為拉下執政滿意度的原因；而利益受損一方的反彈，及改革過程的陣痛，也只是取得改革正當性時衡量在內的因素。大眾不滿的理由，應在政策的紛亂與模糊，反映的是對未來未能理出頭緒的不信任；顯然地，民眾的不滿，並非因為政府做了什麼，而是政府沒做什麼。

勞動市場的改革，最好能促進經濟成長，使勞資雙方同蒙其利。「一例一休」雖給勞工更佳的勞動條件，希望帶來更高的薪資與生活品質，是官方在綜合各利益團體的要求後，提出的折衷政策，而妥協後的必然結果，可以預期任何一方都不可能完全滿足；可是，政策施行後，善意即使深入工作現場，卻也發生守法企業失去彈性、違法企業依然故我的弊害，似乎未在官方計算之內。

部分西方國家在經濟陷於困境時，以勞動市場彈性化因應，鬆綁過度的勞工保護措施，做為解決經濟低迷的手段之一，但我國勞工權益並未完善，因此目前官方立法保護應予支持，只是政府可以做得更多，「一例一休」既已施行，執法能力與態度都應加強，並解決「在守法公司工作，想要加班卻不能加班；在違法公司上班，想要休假卻無法休假」的現象。

「年金改革」的爭議，不管由誰執政均難以迴避，全球都有老年人口比例增加的共同現象，台灣另有少子化、薪資長期停滯的問題，改革具有急迫性，改革結果也會間接影響經濟表現。從經濟學的理論來看，退休金若視為所得的遞延給付，則退休金高時，能接受較低薪工作，而當預期退休所得不穩定，則將拉高在職的薪資要求，因此，年金改革後將造成薪資變動及不同職業間人才的移動；而穩定的退休金可以降低儲蓄的必要性，退休金由多轉少時，可能影響消費支出，但若由不確定趨於穩定，則應可促進消費。

延後退休年齡、拉長採計薪資的年資、提高費率、公私互補、考慮物價上揚因素等措施，是各國常用的年金改革方式，並隨著現狀不同而有取捨。我國雖有年金改革共識，但尚未凝聚年金政策共識，甚至仍有正反雙方以個案互相攻擊或捍衛的不理性行為，官方釋出的訊息，有必要更清楚、更完整。

年金改革與一例一休等政策若能成功達成合理效果，不僅能使社會更進步，對經濟長遠發展也應有助益，而我國的發展潛能，也應不止於國發會訂出的未來四年經濟成長率目標二．五％至三％，希望這是如同陳水扁執政時代主計總處的慣常低估，因為這種持續低於全球平均值三．六％的目標，恐怕不易激發有感的認同。