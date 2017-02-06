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台塑4寶漲很大 長庚2年賺近700億

2017-02-06

只買不賣 持股市值達2794億

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶近兩年來股價默默上漲，其中又以台塑化漲幅最大、超過五十一％，而「只買不賣」的長庚醫療財團法人光是這兩年坐擁的四寶股票市值就大增近七百億元，來到二七九四億元。

長庚醫療財團法人一直是台塑四寶的大股東之一，近幾年來持股雖未繼續增加，但仍舊維持「不賣」的傳統；去年八月由三娘女兒王瑞慧接掌長庚醫療財團法人董座後，雖然去年沒能拿下最賺錢醫院的寶座，但長庚光是手中四寶股票市值已較兩年前多了近七百億元。

長庚醫療財團法人握有台塑、南亞、台化及台塑化持股分別達九．四四％、十一．○四％、十八．五八％、五．五二％，在二○一四年底市值就超過二千億元；而根據今年二月三日收盤價來算，台塑自二○一五年開始股價漲幅達廿三％、南亞漲幅為十三．七％、台化漲幅四十三％、台塑化漲最多高達五十一％，合計總市值高達二七九四億元，較二○一四年底市值二一○七億元成長卅二．六％。

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  • 長庚醫療財團法人持有台塑四寶股票

    長庚醫療財團法人持有台塑四寶股票

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