王文潮妻兩度賣股 入帳逾28億

2017-02-06

〔記者張慧雯／台北報導〕去年九月台塑集團總管理處行政委員王文潮大量贈與台塑四寶股票給妻子陳安靜，而陳安靜去年底和今年二度申報出售股票，估計加總市值超過二十八億元；對妻子賣股行為，王文潮去年底參加台塑集團運動會時就笑稱，「把股票交給妻子沒甚麼不好，管錢很麻煩，這種事交給老婆就好了！」

根據公開資訊觀測站資料顯示，去年六月王文淵、王文潮兄弟對台塑四寶持股大增，外界推測應是繼承台塑集團創辦人王永在遺產之故；王文淵台塑持股從二○五二張暴增至四．五一萬張，王文潮持股也同步增加。

不過，股票到手才三個月，王文潮去年九月就申讓贈與陳安靜股票，包括台塑四．三萬張、南亞六．五五萬張、台化六．六萬張和台塑化二三○○張；而王文潮轉讓後尚持有台塑股票一．二萬張、南亞八八四張、台化一．六八萬張、台塑化四九三張。

陳安靜則在取得四寶股票後三個月，去年十二月初申報轉讓台塑、南亞、台化股票各五二○○張、十四．九萬張、三三○○張；今年二月初則再度申報轉讓台塑、南亞、台化各三六○一張、五九○六張、三二四○張。兩次轉讓後，陳安靜手中仍持有台塑三．七八萬張、南亞五．○六萬張、台化六．二八萬張、台塑化二三○○張。

市場視為「投資配置」

市場人士推測，王文潮就算將部份股票轉贈給陳安靜，但轉讓後持股仍比當選時多，且太多股票在手中猶如「雞蛋放在同一個籃子」，而自己賣股不如妻子賣股適當，免得被認為是「看衰四寶營運」，可將此舉單純視為王文潮家的「投資配置」。