攬才政策亂 學者︰引人才還是引外勞？

2017-02-06

〔記者陳梅英／台北報導〕針對僑外生評點配額制設定薪資下限卻遭卡關，台大國發所副教授辛炳隆表示，新政府近期施政令人錯亂，說要解決國內年輕人低薪問題，卻又放任雇主以最低基本工資聘任僑外生，究竟政府透過僑外生評點配額制度想引進的是人才還是外勞？

此外，最近政府為了留才，推動外國人才專法，儘管開宗明義表示，並沒有放寬外籍人才來台工作資格及審查的標準，只是檢討簽證、居留、保險、歸化、退休等待遇，讓外國人在台的工作環境更友善；但卻被發現在專法中開大門，放寬外國學生及畢業生來台實習規定，並授權各主管機關制定實施要點。

辛炳隆說，外生來台實習可預見雇主給的薪資更低、甚至不用薪資，且一次最長可以來台兩年，之後再換一批；先前曾發生上市公司洋華引進中國勞工來台「假訓練真工作」情事，此次洞開得更大，恐怕未來會有更多無良雇主以此方式引進東南亞便宜勞工，不但無法改善國內低薪環境，還會進一步擠壓國內年輕人就業機會。

辛炳隆指出，外界過去常批評台灣是人才鎖國，因此，在攬才政策上，新政府希望盡量朝開放方向走，但究竟想引進的是人才還是外勞？他認為政府沒有想清楚。

以僑外生評點配額制為例，雖然去年透過此方式留台的僑外生未達二五○○人，但這不是配額多少的問題，僑外生評點配額制平均雇用薪資逐年下滑，甚至有雇主直接用基本薪資聘僱，對雇主而言，以評點配額制雇用這些僑外生，少了就業安定費，成本還比直接用外勞便宜，如果不設定薪資下限，可以預期未來用基本薪資雇用的情況還會更多。

辛炳隆認為，今天如果要研究的是補充基層人力不足可以討論，但「不要假借攬才之名行引進外勞之實」，這樣會令人錯亂。