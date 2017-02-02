驚嚇高樓 VR的商業運用

2017-02-02

記者張慧雯／專題報導

虛擬實境（VR）風潮正夯，去年5月智崴總經理歐陽志宏表示「正在研發中」，年底前會推出「VR體感產品模擬機」，擬在台灣試營運，偏向寓教於樂的教育市場；但事實上，尚順娛樂中心的「驚嚇高樓」（自由落體遊樂設施）已在去年7月1日登場，用的就是智崴的VR軟體！

事實上，智崴一開始的本業就是VR，透過一種模擬情境的方式，讓民眾覺得身歷其境，但過去硬體設備太笨重、解析度太差、演算問題leg，讓民眾覺得不舒服，但現在影片解析度提高、反應係數提高、重量減輕，民眾體驗時會更舒服、更真實。

歐陽志宏認為，目前以穿戴式VR應用產品特別受到市場矚目，而VR眼鏡只是模擬眼睛的部分，但還有動覺、觸覺等，VR眼鏡只是讓VR更進一步，用眼鏡取代螢幕，不但成本下降、使用體積減少（目前飛行劇場需挑高15米）、空間縮小、應用範圍更廣，不受空間限制，提供更多元的應用可能性。

而尚順的「驚嚇高樓」就是最好的例子，遊戲機樓高僅15公尺，但透過配戴頭盔，感覺卻像是從100公尺大樓墜落，驚嚇度十足，假日排隊人潮更讓人驚豔，連智崴自己人現場勘查4-5次，也因為太多人而一次也沒坐到。

「驚嚇高樓」這項遊樂設施中，智崴賣的是VR軟體，自由落體的硬體設備則由國外廠商提供，公司內部分析，中國、東南亞市場對於小型的iRide飛行劇場接受度頗高，未來將由縮小版的iRide硬體搭配VR軟體，估計東南亞部分度假村、中國的大型賣場等，應有相當大的市場胃納量，而VR軟體結合智崴最拿手的iRide，將能創造更多營收來源！