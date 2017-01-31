行動支付待發展 手機付款只有3成5

2017-01-31

記者陳梅英／專題報導

根據國發會調查，國人最常使用的手機功能，第一名為line等即時通訊軟體，有九十八％的人使用，且即時通訊軟體也是高齡族群願意利用手機上網的最大誘因。不過，不到一半的人曾用手機進行線上購物，僅約三十五％的人曾用手機付款。

調查指出，民眾使用手機從事的活動，在可複選的情況下，有九十八％的人選擇line等即時通訊最多，其餘依序是拍照九十一％、找資訊八十六％、導航八十五％、參與臉書等社群網站八十四％、收發電子郵件六十七％、看新聞六十七％、掃描QR-CODE六十四％、看線上影片六十二％、聽音樂六十％、玩遊戲六十％等。

不過，儘管業者積極推動行動支付、電子商務，目前只有不到一半的人曾用手機進行線上購物，約三十五％曾用手機付款，用手機使用網路銀行功能者只有二十六％。因此，對於手機族而言，行動支付及網路銀行仍有很大成長空間。

從世代差異來看，高齡族群使用即時通訊情況，與年輕世代相較，一點也不遜色，且六十歲以上的老年人，有九十六％愛用手機拍照，位居各年齡層之冠；至於臉書等社群網站，則在四十歲以下年齡層較為風行，使用率約九十三％。