聯電去年EPS0.68元 今年資本支出減3成

2017-01-24

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠聯電（2303）去年第四季稅後淨利為25.48億元，季減14.4％、年減19.4％，每股盈餘0.21元；全年稅後淨利83.16億元，年減38.2％，每股盈餘0.68元，較前年的1.08元下滑。

聯電昨舉行線上法說會，執行長顏博文表示，去年第四季晶圓專工營收達382.2億元，整體產能利用率增加至94％，季出貨量為約當8吋晶圓166萬片，營業利益率6.3％，28與40奈米產能利用率維持90％以上的水位，加上8吋的消費性電子與通訊市場需求上升，帶動8吋廠產能利用率接近滿載。

展望今年第一季，顏博文指出，受到年初季節性影響，預估該公司第一季產能利用率將約90％，晶圓出貨量將下滑1％，產品平均銷售單價將下滑約3％。法人估聯電第一季營收將季衰退3％。

聯電預期今年將邁向持續成長的重要一年，在14奈米先進製程方面，經過與客戶密集的工程合作，近期良率也達到客戶要求，預計今年第一季開始出貨。今年資本支出金額為20億美元，較去年的28億美元減少近3成。