燁輝、盛餘去年旺旺 營收獲利10年新高
〔記者羅倩宜／台北報導〕過去一年鋼價走高，但中鋼盤價並未充分反映行情，下游向中鋼拿原料的單軋廠燁輝（2023）、盛餘（2029）獲利大好，去年每股盈餘雙雙創下10年新高，盛餘全年EPS將挑戰4元。
盛餘EPS挑戰4元
中鋼去年盤價連續開高，主要受到原料鐵砂及焦煤大漲影響；不過，因煤鐵漲勢又急又快，向來作風保守的中鋼，考量下游競爭力，盤價雖漲，但未充分反映行情。以去年12月開出的第一季盤價為例，雖大漲12.6％，但當時依據煤鐵先前3個月漲幅計算，中鋼盤價第二季還有每噸1千至2千元的上漲空間。
中鋼下游最大客戶—單軋廠燁輝、盛餘，因此成了最大贏家。主要是產品價格已走高，向中鋼採購的原料卻相對便宜；因此，即使鍍鋅輸美傾銷稅提高，獲利仍交出佳績。去年前三季，燁輝每股EPS達1.05元，盛餘更達2.79元；換言之，尚未計入第四季獲利，兩家單軋廠去年EPS即已雙雙創下10年來新高，是2007年鋼市盛極而衰以來僅見。
燁輝台灣廠年產能為鍍鋅鋼板約130萬噸，中國廠則有鍍鋅90萬噸、烤漆30萬噸；其中3成供應台灣，7成為外銷。以產品別而言，建材市場占6成，其餘則為家具、家電、機殼、汽車等。去年鋼市行情轉佳，再加上中國供給側改革有助產業供需改善，燁輝著手在江蘇常熟擴產，預計新增鍍鋅30萬噸、烤漆20萬噸，將於今年第二季試車。盛餘去年前三季累計營收年減逾1成，但受惠報價調漲及上游原料相對便宜，毛利率增至18％以上，去年前三季EPS來到2.79元，一掃2015年的虧損陰霾。第四季獲利尚未公布，但營收季增2成，每股可望賺贏Q3的1.08元，全年EPS挑戰4元。
展望今年第一季，因春節工作天數較少，屬鋼市傳統淡季，但法人認為，春節之後開工需求增加，盛餘可望順勢再漲報價，且第一季仍有部分低價庫存，獲利仍看好；第二季之後，則須視中鋼在本月下旬開出的Q2盤價而定。另外，若中國去產能效果顯著，盛餘將可受惠產業秩序回復帶動的鋼價走高。
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標題：燁輝、盛餘去年旺旺 營收獲利10年新高
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