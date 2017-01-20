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去年營收獲利雙高 中磊今年更好
2017-01-20
〔記者王憶紅／台北報導〕中磊（5388）董事長王伯元指出，中磊去年創下營收、獲利及產能新高，今年會比去年好；總經理王煒則指出，中磊已布局AI（人工智慧），預期夏天就會到位。
中磊去年營收創下367億元新高紀錄，而受惠產線自動化升級與效率精進，累計全年寬頻設備出貨量近3000萬台，產能實力再攀高峰。另外，中磊去年前三季每股獲利4.32元，創歷史同期新高，第四季獲利也不差，全年獲利也可望創新高。
法人預估，中磊今年營收可望年增5％至10％，若年增達高標、接近9％，則年營收可望破400億元，刷新台網通廠全年營收紀錄。
展望今年，王煒說，北美市場維持高原期；歐洲在匯率穩定及新增電信營運商新客戶的情況下，今年市占會再往上提；中國光纖市場，今年不排除出現速度升級加上WiFi的換機潮，預估中國移動至今年底的光纖到戶用戶可達1億台。產品方面，布局已久的AI在夏天會到位，首先應用在家庭自動化控制系統；另外，IOT（物聯網）也會成長。
為因應未來可預期的訂單，中磊在南港軟體科學園區的辦公室不斷擴大，可說是南軟最大的單一公司，今年也將大量到校園招聘優秀學生。王煒說，今年將繼續創造數百個工作機會。
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