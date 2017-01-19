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貨運好轉 陽明今年拚減少虧損

2017-01-19

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）董事長謝志堅表示，全球貨櫃船閒置率、拆解量在去年都創歷史新高，且從近日海運市場表現觀察，今年貨運市場景氣已從「不會比去年差」，變成「會較去年好」，陽明今年力拚減少虧損。

謝志堅說，根據最新國際船務預測機構推估，去年船舶閒置率達1.5%，創歷史最高峰，而拆解數達65萬TEU（20呎櫃），也創歷史新高。同時，今年的海運艙位供給年增率，已從去年初估計的4.8%降為目前的3.4%，艙位需求約1.6%，在供需差距縮小下，今年遠歐和美國線的運價都大幅年增，今年營運一定好。

陽明海運業務長曹志謙表示，去年12月遠歐線運價逐步上揚，今年第一季的遠歐長約價已倍增；美國航線方面，今年長約價年增60%到70%之多，上半年表現可望不弱。

油價方面，謝志堅說，預期在中東國家、美國油頁岩商互相制衡下，今年油價可望介於每桶50-60美元，而這也是各方都可接受的範圍。

至於川普就任美國總統後，全球貨運量是否減少，進而影響航運界？謝志堅認為，製造業回流美國沒那麼快，川普執政前幾年回美國的製造業貨流也沒那麼多，但今年美國線的貨不會少。

陽明將進行減資、增資案，第一階段增資案將在第一季進行，將以大股東優先，交通部不排除會維持持股，或是增加持股比例，交通部目前持股33.3%，而策略性、財務性投資人等則持續接觸中。

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  • 陽明董事長謝志堅表示，今年貨櫃運輸市場景氣已從「不會比去年差」，變成「會較去年好」。（記者王憶紅攝）

    陽明董事長謝志堅表示，今年貨櫃運輸市場景氣已從「不會比去年差」，變成「會較去年好」。（記者王憶紅攝）

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