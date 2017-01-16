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林熊徵獎學金 吳當傑也領過

2017-01-16

〔記者盧冠誠／台北報導〕華南金控董事長吳當傑去年就任時透露，念大學時申請到「林熊徵學田基金會獎學金」，才能順利完成學業。此話一出，讓首次聽到的華南金副董事長林明成激動又榮幸。

林熊徵為華南銀行創辦人、也是林明成的父親，成立近七十年的林熊徵學田基金會，嘉惠澤被的學子達數千人，包括前副總統蕭萬長、親民黨主席宋楚瑜等，皆曾經獲得獎學金的資助。

其中，宋楚瑜一九六三年拿到二千四百元獎學金，對比當時政治大學附近土地每坪才約三十元。

一九六五年後，林明成大幅擴充基金會規模，獎助名額及金額進一步提升，至今都是國內大專院校常設、可提供申請的獎學金中，金額最高、規模最大的。

吳當傑指出，除了當時拿到獎學金，第一份工作是考進財政部金融司，並於一九八四年分配到華銀南京東路分行實習，所以這次是帶著感謝及回饋的心情來到華南金。

林明成表示，基金會栽培很多人才，「可是我們自己不說，是吳董事長自己說，我才非常榮幸」。

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  • 華南金控董事長吳當傑念大學時，曾申請到「林熊徵學田基金會獎學金」。（資料照，記者廖振輝攝）

    華南金控董事長吳當傑念大學時，曾申請到「林熊徵學田基金會獎學金」。（資料照，記者廖振輝攝）

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