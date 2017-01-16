板橋林家第6代 1919年創立華銀

2017-01-16

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣「五大家族」發跡最早的板橋林家（林本源家族）見證台灣百年史，由第六代嫡傳林熊徵一九一九年創建的華南銀行，曾與台灣銀行、彰化銀行並稱台灣三大銀行，二○○一年華南金更是台灣第一家金控，目前依舊是國內重量級行庫，近年則在林明成、林知延父子攜手打造下，躍升FinTech（金融科技）領頭羊。

進入華銀快半世紀的林明成，二○一五年卸任，交棒板橋林家第八代、華銀副董事長林知延。談到兒子，林明成曾說：「林知延接受的教育非常完整，所有台灣該有的金融證照，幾乎沒有一樣沒有，對金融方面研究，應該比我還深入。」

林知延則在正式接班後，開啟「組織改造二．○」，打破過去老行庫多憑年資升遷的陋習，讓菜鳥五年就能晉升主管，同時提供更具市場競爭力的薪資水準，表現好的經理人，年薪將近廿四個月，因為他相信，有好的薪資才能請到好人才，並為銀行創造更大價值。

雖然林明成、林知延分別只掛金控及銀行的副董事長，但事實上，包含信託在內的「泛林家」持股華南金高達二十％左右，是各公股金控中最「貨真價實」及具實力的民股，比重僅次於財政部所屬事業及郵局等泛公股約卅五％。