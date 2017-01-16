〈品牌故事〉記取教訓 行銷手法脫胎換骨

2017-01-16

記者王憶紅／專題報導

宏達電HTC Vive自2015年發表以來，可以發現，宏達電HTC Vive的行銷手法，從知名網球運動員瑪麗亞‧莎拉波娃（Maria Sharapova）到時尚名人芭黎絲‧希爾頓（Paris Hilton），從推特Twitter到instagram，已迥異於智慧型手機時代的不知所云，猶如脫胎換骨。

宏達電近年推出的智慧型手機未獲市場熱烈反應，宏達電董事長王雪紅曾坦言，宏達電確實行銷不力。

而觀察宏達電HTC Vive發表以來，幾次的口碑和名人行銷代言，令人不禁要給宏達電一個「讚」。HTC Vive一開始找莎拉波娃化作虛擬實境內的網球好手，消費者可透過HTC Vive，親身體驗前世界球后莎拉波娃擊球的速度與力道。而後，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）戴上Vive與莎拉波娃對打網球，並在推特分享使用心得，直說︰「非常酷！」

此外，宏達電也放出曾為迪士尼打造出《小美人魚》、《美女與野獸》等人物的動畫師Glen Keane，應用HTC Vive繪製3D等身《小美人魚》公主愛麗兒（Ariel）的訊息。HTC Vive也曾登上美國知名深夜電視節目《今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），吸引美國觀眾目光。

宏達電更將HTC Vive打造一個生態鏈，除了HTC Vive硬體，已發展出Viveport（內容上傳下載平台）、Vive Studios（內外部合作開發）、Vive X（加速器計畫）、Vive Business edition（商用部分）、Vive UNBOUND（開發者峰會）、Optimized（Vive優化）等，建造VR相關所需環境。這是宏達電從手機上學到的教訓，HTC手機在2011年以前表現都不錯，但沒有去做生態圈，只是專注做設備，現在記取這個教訓，在環繞Vive搭建完整的生態圈，同時，Vive也會幫助生態圈公司一起做得更好，以創建共贏模式。