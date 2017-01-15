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房屋稅暴增 扯都更後腿

2017-01-15

〔記者徐義平／台北報導〕政府積極推動都更政策，甚至在「都更條例」未修法通過前，先推「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」草案，祭出容積獎勵及減稅優惠；不過，學者卻認為，都更後房屋稅可能暴增十八倍，高額的持有稅會扯都更政策的後腿。

減稅優惠 抵不過更新後房屋稅

財團法人都市更新研究發展基金會執行長丁致成指出，房屋稅調漲衝擊民眾參與都更的意願，即使房屋稅減半，但更新後房屋稅仍是更新前的好幾倍。

舉例而言，北市長安東路、天津街的都更案，更新前，每年地價稅約五千四百多元；更新後，因土地持分土地變小，地價稅反而減三千四百多元。反觀房屋稅，若分回室內面積相同，以自住稅率推估，更新前，每年房屋稅二千七百多元；更新後，推估約五萬一千多元，暴增超過十八倍，即使房屋稅減半，仍是更新前的九倍；而且，若以非自住稅率估算，更新後房屋稅更暴增逾廿四倍，相當驚人。

丁致成指出，房屋稅調漲，多少影響民眾參與都更意願，因此，建議政府讓老公寓所有權人較有感的都更租稅優惠，包括更新物件房屋稅免徵兩年、減半徵收三年。

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  • 南機場公辦都更。（記者鍾泓良攝）

    南機場公辦都更。（記者鍾泓良攝）

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