《台股青紅燈》許勝雄「狗吠火車」
2017-01-11
一例一休實施後被罵得一無是處，但大多數批判者並非偏袒資方，為資方必須付出更多的成本講話，而是這部勞動法規已修到毫無彈性的地步，根本不符合不同產業的需求。
週休二日是世界潮流，以台灣的經濟實力也有實施的能力，況且7成多的企業早就週休二日了，因此是否週休二日實在不必爭議。然而，週休二日與一週40小時工時，為了因應不同產業的作業型態，應該是一種總量的概念，讓企業可以依業務與運作型態之不同而彈性調整，才會是符合產業發展、科技進步與人性化的進步法規。
可惜的是，近年來台灣社會充斥一股強烈的反商情緒，對商人極度不信任，甚至充滿仇恨。這股反商氛圍係全球化連結日愈緊密，形成富者愈富、貧者愈貧的後遺症。而台灣的民粹高漲，反商情緒高昂，站出來反對的雖被形容為2、30個人代表幾十個團體，但聲量極大，動作誇張，似宗教團體般堅定，因而能不成比例的影響政策。
坦白說，勞基法的修訂方向，基本上是被少數積極的勞運份子綁架，被他們拿來對付極少數壞老闆的武器，加上蔡政府一向軟弱，遇上強烈抗爭就一再加碼回應勞團的訴求，最後所有產業被綁在一個毫無彈性的勞動法規之下，企業叫苦連天，勞工也未必受益。如今工總理事長許勝雄呼籲政府提供工時制度的彈性，固然切中要害，但以蔡政府怕事的執政風格，恐怕只是狗吠火車而已。（多哥）
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