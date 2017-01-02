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富二代聯手 掃北市精華區資產

2017-01-02

〔記者徐義平／台北報導〕幾年前曾感嘆房地產價格飆漲太高的元大馬家二代，從二○一四年下半年便開始結合多個知名富二代，成立「躍馬」體系的投資公司，布局北市精華區房地產，粗估目前至少砸下八十億元掃進光復南路店面、敦南土地及信義區整棟商辦等。

因官司纏身低調多時的元大馬家，近三年以第二代馬維欣為首，與股市聞人賈文中的兒子賈志杰、經營飯店為主的信石資產管理負責人石家杰，成立多家「躍馬」體系的投資公司，包括「信石躍馬」、「躍馬壹號」、「躍馬貳號」等房地產投資公司，積極掃進北市精華區房地產。

據悉，該投資組合在二○一四年九月，以「信石躍馬」名義砸下八億二八八○萬元，買進星展銀行持有的光復南路千坪大型店面，包括地下二樓至地上二樓共十戶。

二○一四年底，又以「躍馬壹號」投資公司斥資十餘億元，向頂新集團旗下的頂禾開發，買進敦化南路上帶建照的近二百坪土地。

至於去年七月買進佩芳大樓的「躍馬貳號」，則是二○一五年二月核准設立。這幾家「躍馬」系列的投資公司，都以馬維欣為首，董事組合也幾乎大同小異。

房地產業者指出，以馬家二代為首的房地產投資公司應是趁著此波房地產修正階段，選擇逢低買進，適時卡進北市精華區房地產，未來可能更進一步朝向飯店或自行開發商用不動產的方向前進。

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標題：富二代聯手 掃北市精華區資產


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