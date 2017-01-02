元大馬家第二代 52億買信義區整棟商辦

2017-01-02

為去年北市商辦交易 單筆金額第二高

〔記者徐義平／台北報導〕繼二○一四年一月以十餘億元吃下頂新持有的近二百坪敦南土地後，元大馬家再砸大錢布局房地產。據悉，二○一六年七月，馬家第二代以躍馬貳號投資公司名義，砸下五十二億元向僑泰興關係企業嘉聖興買進北市信義區「佩芳大樓」整棟，堪稱去年北市單筆金額第二高的商辦交易案，也是實價網北市單筆交易金額第二高的紀錄。

屋齡26年 產權完整 具開發題材

該大樓位於台北市基隆路、忠孝東路口精華地段，一九九一年興建完成，為地上二十層、地下二層辦公大樓，屋齡約廿六年，是北市信義區早期的指標辦公大樓，曾是ＩＢＭ在台的企業總部；不過，因為台北一○一大樓興建完成，加上該大樓曾在二○○三年傳出槍響，一度閒置多年才對外招租，租金表現相較周邊頂級商辦便宜。

根據內政部實價網揭露資訊，該大樓為去年七月交易，十月完成過戶，總建坪約六○九二坪，包括四十九個車位，每坪實價約八十五．四萬元；倘若一個車位三百萬元，拆算車位坪數與價格後，每坪單價僅九十五萬元，較周邊動輒百萬起跳的行情，有段落差。

第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄表示，佩芳大樓是近年來少數的整棟市區商辦交易，近期包括統一國際大樓、世紀金融廣場，都有分層辦公室釋出，每坪成交單價一一○至一五五萬元，業主願意出售整棟資產的意願非常小。

此案買家為躍馬貳號投資公司，董事長為元大集團創辦人馬志玲女兒馬維欣，該投資公司是在二○一五年二月核准設立，資本總額十．五億元，股東主要組成為和鑫光電，其中馬維欣持股約六十五％。

至於賣家也是赫赫有名，是知名麵粉大廠僑泰興的關係企業嘉盛興企業，負責人為林命嘉，為中泰賓館創辦人林國長的孫子，僑泰興持有該大樓時間超過廿五年。

信義全球資產經理王維宏指出，佩芳大樓屋齡已老，不過，由於具有完整土地產權，未來仍有重建的開發題材。