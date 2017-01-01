中國進口硬木合板 美祭雙反調查

2017-01-01

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國和中國的貿易戰不斷升溫！美國總統歐巴馬下台前，繼美國貿易代表署十五度向ＷＴＯ（世界貿易組織）提告中國設置關稅貿易壁壘後，美國ＩＴＣ（國際貿易委員會）也趕在歲末宣布，中國硬木合板（hardwood plywood）獲得政府補貼，並以不公平低價銷美，將展開反傾銷和反補貼的「雙反」調查。

美國ＩＴＣ聲明，合理跡象顯示，由於從中國進口的硬木合板，美國產業遭受到實質損害。這些中國進口硬木合板遭控接受政府補貼，且以低於公平價格在美國市場銷售；美國ＩＴＣ委員全數投票通過，將繼續對中國的硬木合板產品進行雙反調查。

美國商務部接到六件合板生產商的投訴，指控中國產品涉及低價傾銷，美國商務部十二月九日即表示，決定對中國硬木合板產品展開反傾銷和反補貼調查。硬木合板是常見的裝潢建材，多運用於牆板、廚櫃、桌面及地板材料；美國官方估計，二○一五年自中國進口的硬木合板產品達十一．五億美元（約三七一．五億台幣）。ＩＴＣ預計於今年一月底以後公布調查結果，一旦判定中國硬木合板有傾銷或補貼情況，可能祭出「懲罰性關稅」。美國商務部則預計於二月十三日公布反補貼裁定，四月廿七日宣布反傾銷初裁。

美國貿易代表署兩週前才向ＷＴＯ遞狀，要求啟動爭端解決小組。美國指控，中國的關稅和配額體系，對美國稻米、小麥及玉米三項農產品設下關稅貿易壁壘，限制美國產品進口的金額達卅五億美元。

歐巴馬自二○○九年上任以來，向ＷＴＯ提起廿四次貿易訴訟，其中半數針對中國。中國加入ＷＴＯ甫滿十五週年，但因中國許多產品接受政府補貼及低價傾銷，歐盟、美國、日本等一致質疑中國的「市場經濟」地位。