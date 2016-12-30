一例一休 機關加班費恐暴增 郭芳煜︰若有公務 可把休息日錯開

2016-12-30

〔記者黃邦平／台北報導〕有部分政府機關透露因為「一例一休」新制，導致適用勞基法的員工加班費恐將暴增；勞動部長郭芳煜表示，可能有些單位不是很清楚新修正的勞動基準法規定，休息日未必要排在星期六，如果有公務，可以把休息日錯開，若非加班不可，就該付加班費。

郭芳煜昨天到立法院社福及衛環委員會備詢前受訪說，勞基法修正後的休息日規定雖嚴格，但不一定非要排在星期六不可，可以在星期三、星期二；有直轄市環保局估算加班費要多好幾億元，他直說若仔細重新計算，應該不至於這麼多。

至於勞基法修法後休息日加班計算工資與加班時數都是以四小時為單位，若勞工上不到四小時就請假，到底該怎麼算？郭芳煜說，勞動部會在一週內邀請專家學者釐清疑義。