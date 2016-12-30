一例一休 機關加班費恐暴增 郭芳煜︰若有公務 可把休息日錯開
2016-12-30
〔記者黃邦平／台北報導〕有部分政府機關透露因為「一例一休」新制，導致適用勞基法的員工加班費恐將暴增；勞動部長郭芳煜表示，可能有些單位不是很清楚新修正的勞動基準法規定，休息日未必要排在星期六，如果有公務，可以把休息日錯開，若非加班不可，就該付加班費。
郭芳煜昨天到立法院社福及衛環委員會備詢前受訪說，勞基法修正後的休息日規定雖嚴格，但不一定非要排在星期六不可，可以在星期三、星期二；有直轄市環保局估算加班費要多好幾億元，他直說若仔細重新計算，應該不至於這麼多。
至於勞基法修法後休息日加班計算工資與加班時數都是以四小時為單位，若勞工上不到四小時就請假，到底該怎麼算？郭芳煜說，勞動部會在一週內邀請專家學者釐清疑義。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- 少子化冰風暴／大專註冊率 151系所抱蛋
- 廖國棟點名選黨魁 江啟臣：沒想過
- 象鼻蟲寄生 財仔溪30櫻花樹垂危
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》2
- 美眾院議長萊恩：歐巴馬對俄制裁太晚
- 德國釋放原先疑涉柏林卡車攻擊案嫌犯
- 大世界小葉片 聽說你要去土耳其
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 偷拍運動婦人PO網嘲笑 猛男遭健身房終生停權
- 枋中陳明政雙喜 台、清大都錄取
- 柯瑞進三分球 送蚊帳到非洲
- 走跳10年 半裸賴琳恩 終結單身
- 青農感念農會 捐5千顆高麗菜義賣
- 黃金烏魚子評選 老店、新手分組奪冠
- 跨年夜溫度「熱滾滾」 狂歡當心樂極生悲
- 3橋下停車 中華陸橋元月底計時收費
- 綁架香港巨富 藏鏡人自菲押返
- 《錶王傳奇》2
- 美耐皿餐具抽驗 半數溶出三聚氰胺
- 納粹風波 蔡：是我們大人的錯
- 安心亞砸百萬 跨年要變XX女神
- 防霾伏！ 明年汰除30萬輛二行程機車
- 獲「金安心」認證 工程審照快速通關
- 自由廣場》如果沒人想適用專法...
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Alleged kidnapper returned to Taipei
- 中年男難受想哭 恐雄性激素低下症上身
- 男喝雨刷精送醫 禁上廁所竟踹醫師
- 《中英對照讀新聞》Squirrel attack leaves 3 injured at retirement home 松鼠攻擊退休之家3人受傷
- 妙齡女近視2000度 兩眼白內障險瞎
- 共騎機車撞電桿 國中表兄弟雙亡
- 初二內門吃辦桌 5大總鋪師上菜
- 第二條快捷公車 今正式上路
- SBL》台啤5分打敗裕隆 毀了呂政儒4000分紀錄夜
- 〈元旦迎新制〉學校盼經費不打折
- 俄官員：美制裁措施傷害雙方關係修復
- 自由談》中國武力犯台的宿命
- 花市新興路拓寬 設高牆防軍營「曝光」
- 自由廣場》重刑 重罰 輕判 緩刑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一例一休 機關加班費恐暴增 郭芳煜︰若有公務 可把休息日錯開
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分