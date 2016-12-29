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遭罰58億 兆豐人均員工貢獻大減百萬

2016-12-29

〔記者盧冠誠／台北報導〕兆豐商銀因紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰一．八億美元（約台幣五十八億元），前三季平均每位行員年化獲利貢獻降至四四○．○二萬元，較去年同期大減逾百萬元，並跌落榜首變成商業銀行的第三名。

相較兆豐商銀獲利重摔，財政部百分之百持有的國銀龍頭台灣銀行則扮演黑馬，受惠認列高雄硫酸錏公司一次性清算利益，前三季員工獲利貢獻三○四．九七萬元，躍上商業銀行第四名，較去年同期的一四二．○四萬元翻倍成長一一五％。

中央銀行公布最新本國銀行營運績效季報，全體四十家國銀（包括商業銀行、工業銀行、輸出入銀行、農業金庫）前三季稅前盈餘二三九二．八四億元，平均每位行員年化獲利貢獻一七八．七六萬元，有近半數的十九家銀行更超過兩百萬元。

全體國銀裡，前三季員工獲利貢獻最高者為中華開發工銀的一一八七．七一萬元，商業銀行第一、第二名分別為京城商銀六一○．二九萬元、上海商銀五五三．一六萬元。

公股行庫方面，除了台銀外，第一銀行、華南銀行、彰化銀行等三商銀，以及土地銀行等，前三季每位行員獲利貢獻皆超過兩百萬元，優於全體國銀平均。

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