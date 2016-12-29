全國職缺20.7萬 平均月薪2.83萬
缺工率2.7％ 空缺人數增8千人
〔記者鄭琪芳／台北報導〕景氣逐漸回溫，缺工率回升。行政院主計總處昨公布今年八月底工業及服務業空缺人數廿．七萬人，較去年同月增加八千人；缺工率為二．七％，增○．○九個百分點。此外，廠商提供職缺的經常性薪資（固定月薪）平均二萬八三二九元，為近十年同月新高，較去年同月增三八二元。
主計總處表示，缺工情況主要受到景氣影響，近期景氣逐漸回溫，外銷訂單及出口需求增加，廠商雇用人力需求亦增，八月底空缺人數廿萬七四八三人，較今年二月及去年同月分別增加二二一一人及八三○一人；空缺率為二．七％，較今年二月及去年同月增加○．○一及○．○九個百分點。
製造業最缺人 服務業空缺率最高
各行業中，製造業空缺七萬九八九二人最多，占卅八．五％；批發及零售業三萬八六四三萬人次之，占十八．六％；住宿及餐飲業一萬六○二二萬人居第三，占七．七％。按空缺率觀察，則以其他服務業四．七六％最高，不動產業四．三六％次之，住宿及餐飲業三．七九％居第三。
若按職業類別觀察，以技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員空缺人數占廿八．九％最多，技術員及助理專業人員廿三．八％次之，服務及銷售工作人員十八．五％居第三。
另外，廠商提供的職缺中，按月計薪者（占八十七．一％）經常性薪資平均二萬八三二九元，為二○○七年以來同月最高。各行業中，以醫療保健服務業三萬五四七二元較高，運輸及倉儲業三萬三五二二元次之，金融及保險業三萬二九二六元居第三，其他服務業二萬四二六一元最低。
主計總處並指出，八月底工業及服務業有人員過剩的廠商占三％，較去年同月增○．四個百分點。各行業中，以礦業及土石採取業人員過剩廠商比率六．五％最高，製造業五．六％居次。
至於廠商人員過剩的原因，以「業務不振」占八十六．九％最高，「組織再造」占七．三％居次；廠商採取的因應措施則以「遇缺不補」占七十．四％最普遍，「鼓勵休假」占卅六．七％居次，「無薪休假」占一．六％最少。
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標題：全國職缺20.7萬 平均月薪2.83萬
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