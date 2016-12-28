成交量萎縮 全球皆然 上海劇減近七成最慘

2016-12-28

〔編譯盧永山／綜合報導〕台股成交量低迷，全球主要股市也有類似情況。根據世界交易所聯合會（ＷＦＥ）統計，今年一至十月上海股市成交金額較去年同期暴跌近七成最多，深圳和香港股市成交金額也大減四成左右；相較之下，台股成交金額僅減少十．五％。

ＷＦＥ統計顯示，今年全球主要股市在成交金額、成交股數和週轉率都呈萎縮現象。以上海股市為例，前十月成交金額較去年同期萎縮六十八．一％，今年一月的成交股數還有四○五一億股，十月僅剩二八八三億股左右，週轉率也由十九％降至十一．二％。

深圳股市前十月成交金額則萎縮三十八．七％，今年一月的成交股數達四二五○億股，十月剩下三一○三億股左右，週轉率由三十七．一％降至二十．三％。

香港股市前十月成交金額也萎縮四十二％，今年一月的成交股數五．一二七兆股，十月僅剩二．九七一兆股，幾乎腰斬，週轉率由四．二％降至二．九％。

另外，今年前十月，德國、倫敦、南韓、新加坡、紐約股市的成交金額分別減少十八．六％、十六．六％、十三．九％、九％、二．二％。不過，泰國股市一枝獨秀，成交金額逆勢成長十二．四％

低利率環境 資金鎖進高殖利率股

分析師指出，國際金融監管環境改變，是造成全球股市成交金額萎縮的重要原因，由於監管法規趨嚴，各大金融機構若持有金融資產，將使成本大幅增加，因而減少交易。此外，全球低利率環境造成股票債券化，資金都鎖在高殖利率股票，也是全球股市成交金額萎縮的另一原因。

台灣中央銀行總裁彭淮南就曾經指出，股市成交量下滑，全球皆然；主要是因為在全球低利率的環境下，造成股票「債券化」。彭淮南表示，因為現在利率很低，資金轉往高現金股利的股票，資金停泊後不再離開，形成股票債券化現象，使得成交量下降，各國皆然。