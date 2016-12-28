殭屍台股 證交所也賠錢

2016-12-28

今年日均量估775億 創11年新低

〔記者陳永吉／台北報導〕台股連續兩天成交量僅三百多億元，為二○○八年金融海嘯以來首見；且截至昨日止，今年二四一個交易日平均日均量僅七七八億元，估計今年日均量將不到七七五億元，創下二○○五年以來新低，今年證交所也將面臨少見的本業虧損。

台股成交量越來越受到外資左右，以今年十二月而言，外資單日買賣金額約二百億至二五○億元，占台股成交量約三成；但因耶誕假期外資放長假，前天及昨天外資進出剩下四、五十億元左右，減少近二百億元，使得台股連續兩天成交量僅剩三百餘億元。

外資休耶誕假 近兩天低於400億

儘管耶誕假期外資交易清淡是常態，但去年此時台股成交量還有四百至四五○億元，今年交易量少了兩成。根據統計，近幾年台股成交量低於四百億元的紀錄，金融海嘯期間就占了五個交易日，另有三個交易日是週六台股獨家開市，剩下兩次就是本週兩個交易日。

台股成交量低迷，除了券商是受災戶外，證交所的日子也不好過。證交所指出，證交所損平點所需的日成交量約八百億元，這樣營業利益才會出現正數，但今年預估日均量僅約七七五億元，今年證交所本業恐怕面臨虧損。

而且，今年證交所板橋新電腦大樓啟用，包括電腦設備、大樓等，都從今年開始計算折舊，加上收掉國際通子公司支出四千萬元，還有另一個子公司「指數公司」的費用等，都加重今年證交所的財務負擔。

不過，二○○五年及二○一三年台股日均量也曾低於八百億元，但當年證交所仍有營業利益二億至三億元。對此，證交所表示，當年度過了一半，知道股市市況不好，公司就會啟動預算縮減計畫，今年已將主管公關費用減半，可以在證交所辦的活動也儘量不到外面辦，藉以撙節成本，希望能讓今年本業出現盈餘。