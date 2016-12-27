中華車啟動新南向 首批板金模具出口印尼
2016-12-27
〔記者楊雅民／台北報導〕中華汽車（2204）首度與台灣模具大廠宜捷公司，共同承接日本三菱汽車印尼廠新車型板金模具開發，第一批共有6項零件、11套模具率先出口至印尼，啟動新南向策略。
第二批明年8月外銷菲律賓
中華汽車表示，去年底獲得日本三菱母廠肯定，由中華汽車協助三菱汽車東南亞新車型導入，歷經1年3個月努力，首批零件和板金模具本週正式外銷至印尼，第二批板金模具預計明年8月外銷至菲律賓。
中華汽車這幾年積極拓展外銷市場，從商用車、商旅車、轎車，跨足零件模具；宜捷則曾提供美國克萊斯勒、印度MARUTI等車型模具開發服務，本次率先導入2400噸伺服馬達機械式沖床，協助三菱東南亞多項新車型板金模具開發。
在成車外銷部分，中華汽車表示，今年石油輸出國受到低油價衝擊，購買力下滑，外銷拓展不如預期，今年成車外銷預估僅1200~1300台。由於中東GCC安全加嚴法規於2017年元月起正式實施，明年中華汽車三款成車外銷車型Veryca 、Zinger、 Lancer Fortis無法即時對應全部項目，保守估計全年外銷量將縮水至300~400台。
至於CKD台套外銷方面，今年預估達1萬2000台套；明年預估為5500台套。
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