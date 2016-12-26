留住人才 陳添枝︰新創 打造年輕人舞台
2016-12-26
〔記者陳梅英／台北報導〕台積電前共同營運長蔣尚義出任中芯國際獨立董事引發議論；國發會主委陳添枝指出，近幾年台灣許多有經驗的高階管理或技術人才被對岸挖角，值得擔心；更令人憂心的是年輕人在台灣找不到舞台，被迫出走。因此，新政府除了透過五加二新興產業創造新的投資機會外，希望透過發展新創產業讓年輕人找到新的機會。
陳添枝表示，現在檯面上許多重量級人物被挖角，不少是企業整併之後發生的現象，是因為失去舞台，才去其他地方發展，如果是這樣，很難完全防止；比起擔心這些有經驗主管被挖角，更重要的是透過培植新創，幫年輕人找到可發揮的舞台。長期而言，更希望找到台灣經濟發展的新動能。
他指出，台灣產業過去二十年逐漸出現結構凝聚化、固態化以及大型化現象，台灣現在最厲害的公司與過去二十年差不多，沒有新公司出現，經濟成長動能慢慢消失，這是最大危機，日本當前經濟發展的困境就是如此；這也是為何政府要花費心力開創新創事業，希望能像美國一樣，不斷有新公司去挑戰舊公司，不斷有新的股王出現，產業生生不息，這樣的經濟才健康。
陳添枝表示，發展新創，重點是培養未來產業生力軍，因為政府也無法準確知道機會在哪裡，所以必須把門打開，讓業界或有創意的年輕人去尋找，也許十年後可以看到成果，會有另外一個台積電出現。
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