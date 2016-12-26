一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了

2016-12-26

記者洪友芳／專題報導

工研院院友蔡俊賢與妻子張嘉芳攜手研發出一款市面首見可隨手控溫的水瓶，這款靠行動或車載電源就能讓水瓶從結冰到沸騰，想要幾度就幾度的（Little Bottle）調溫水瓶，已取得兩岸專利。蔡俊賢夫婦說，從找零件材料的實驗過程中，竟驚覺到台灣研發斷層、製造零件供應鏈不見了的嚴重問題。

64年次的蔡俊賢是暨南大學資工博士、也是李家同教授的學生，畢業後曾在中部一所大學擔任助理教授，後來轉到工研院資通所擔任專案計畫工程師，以論文與研究領域為主，卻因研發出神奇小瓶子的創新產品，走上創業之路。

研發斷層 供應鏈不見了

張嘉芳說，取名「WOW」的小瓶子（Little Bottle）調溫水瓶發想來自她的任性。有一年夏天，她跟同事想泡杯冰奶茶喝，透過一般飲水機卻覺得不夠冰、奶精無法溶解等問題，她回家就跟老公聊到這個問題，還下令他想辦法研發出可隨意泡冰或熱飲的水瓶；為了愛妻，蔡俊賢照辦。

想得簡單，要付諸行動可難倒沒有相關產品研發的蔡俊賢，因為市場銷售都是保溫水瓶居多，幾乎沒有製冷的產品，除非透過冰箱冷凍庫結冰，製冷是最挑戰研發難度，尤其是製冷到零度。

產業外移嚴重 競爭力流失

夫妻白天各有各的工作，晚上回到家，蔡俊賢一邊陪兩個小孩玩、一邊實驗，剛開始還把保溫水瓶鋸開研究真空構造，逐漸摸索出原理，蔡俊賢不斷透過3D列印模擬，將風扇、散熱器、音叉頭、控制面板等材料或零組件組合實驗，他說，材料要一直試、一直改到跟電流、水量與環境干擾等因素相容，常是今天某一材料實驗成功而很開心，明天另一個零組件實驗失敗，心情就跌入谷底。

張嘉芳說，過去一年找零件或材料不斷實驗過程，她最難過的是「台灣競爭力在消失」的殘酷事實，很多的零件或材料供應商在台灣都找不到，外移嚴重；當研發產品要申請商品分類號，相關商品分類號卻是2008年、2012年登記，顯示已相隔多年沒有人登記，台灣相關產品研發斷層多年。

可加熱可製冰 申請多國專利

取名「WOW」的小瓶子控溫水瓶，可利用車用充電器或插上電源就能需要加熱或製冷，想DIY隨手泡杯冰或熱奶茶、咖啡等，非常方便；張嘉芳說，這款研發創新產品沒有拿一毛政府補助經費，也沒拿家裡一毛錢，目前已取得台灣、中國專利，美國與韓國專利正申請中。