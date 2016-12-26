一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
記者洪友芳／專題報導
工研院院友蔡俊賢與妻子張嘉芳攜手研發出一款市面首見可隨手控溫的水瓶，這款靠行動或車載電源就能讓水瓶從結冰到沸騰，想要幾度就幾度的（Little Bottle）調溫水瓶，已取得兩岸專利。蔡俊賢夫婦說，從找零件材料的實驗過程中，竟驚覺到台灣研發斷層、製造零件供應鏈不見了的嚴重問題。
64年次的蔡俊賢是暨南大學資工博士、也是李家同教授的學生，畢業後曾在中部一所大學擔任助理教授，後來轉到工研院資通所擔任專案計畫工程師，以論文與研究領域為主，卻因研發出神奇小瓶子的創新產品，走上創業之路。
研發斷層 供應鏈不見了
張嘉芳說，取名「WOW」的小瓶子（Little Bottle）調溫水瓶發想來自她的任性。有一年夏天，她跟同事想泡杯冰奶茶喝，透過一般飲水機卻覺得不夠冰、奶精無法溶解等問題，她回家就跟老公聊到這個問題，還下令他想辦法研發出可隨意泡冰或熱飲的水瓶；為了愛妻，蔡俊賢照辦。
想得簡單，要付諸行動可難倒沒有相關產品研發的蔡俊賢，因為市場銷售都是保溫水瓶居多，幾乎沒有製冷的產品，除非透過冰箱冷凍庫結冰，製冷是最挑戰研發難度，尤其是製冷到零度。
產業外移嚴重 競爭力流失
夫妻白天各有各的工作，晚上回到家，蔡俊賢一邊陪兩個小孩玩、一邊實驗，剛開始還把保溫水瓶鋸開研究真空構造，逐漸摸索出原理，蔡俊賢不斷透過3D列印模擬，將風扇、散熱器、音叉頭、控制面板等材料或零組件組合實驗，他說，材料要一直試、一直改到跟電流、水量與環境干擾等因素相容，常是今天某一材料實驗成功而很開心，明天另一個零組件實驗失敗，心情就跌入谷底。
張嘉芳說，過去一年找零件或材料不斷實驗過程，她最難過的是「台灣競爭力在消失」的殘酷事實，很多的零件或材料供應商在台灣都找不到，外移嚴重；當研發產品要申請商品分類號，相關商品分類號卻是2008年、2012年登記，顯示已相隔多年沒有人登記，台灣相關產品研發斷層多年。
可加熱可製冰 申請多國專利
取名「WOW」的小瓶子控溫水瓶，可利用車用充電器或插上電源就能需要加熱或製冷，想DIY隨手泡杯冰或熱奶茶、咖啡等，非常方便；張嘉芳說，這款研發創新產品沒有拿一毛政府補助經費，也沒拿家裡一毛錢，目前已取得台灣、中國專利，美國與韓國專利正申請中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 獲邀海盜大聯盟春訓 張進德︰仍想打經典賽
- 辱罵警察連聲╳ 判賠慰撫金5000元
- 穀保OB賽》在校生穿丁字褲跳舞 陳琥︰還好我畢業了
- 自以為是葉問 港仔爆打女碩士
- 男模絕殺 裕隆氣走勇士
- 台日高中棒球菁英賽／竹田祐狂飆9K 助大阪逆轉勝
- 納粹扮裝風波 光復中學校長道歉請辭
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 12/26 各報重點新聞一覽
- 古都輝映崢嶸歲月─泰國大城
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Members of famed Russian army choir die in air crash
- 同志伴侶證 今起開放申請
- 〈戀愛絮語〉星座之：處女女是阿信
- 自由廣場》中影人呼籲保留文化城
- 韓媒指潘基文受賄 金額740萬
- 嘉納爆懷孕 小班復合有望
- 「莉亞公主」住加護病房 被嫌「性能」的福伯說話了
- 女警半身在車外 惡匪拖行200米
- 自由廣場》都是獨裁者的豬隊友
- 立院今審婚姻平權四版本 藍綠都不表態
- 腦殘男示愛 要海倫清桃當性伴侶、看護
- 回味耶誕好戲「歐布」老友鬩牆最經典
- （台南）迎古禮試新妝 東門春牛關公臉
- 撒鹽當雪景 廣告公司破壞野溪溫泉挨罰
- 女星啃老本度日 驚洩兒子患隱疾
- 自由共和國》津上俊哉／中國能否處理好「殭屍企業」
- 無人機放線釣魚 七星潭搞飛機
- 萬壽菊花海 大溪區「金」豔
- 曾淑美／同詩於一代 － 關於吳介民，和他的詩
- 直播亂入 李輝才雙胞兒衝上台討抱抱
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT leads public protests over Japanese import ban
- 〈職場開麥拉〉到底是工作重要？還是權益重要？
- 自由共和國》吳豐山／解決台灣「三農問題」唯賴二次土改
- 民雄鳳凰母女志工 救護好搭檔
- 全國今年空品最差測站 左營42天最多
- 自由廣場》（澄社評論）我們需要什麼樣的轉型正義
- 〈50 Plus〉生前追思會
- 高鐵特定區賣地 彰縣進帳2.5億
標題：一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email