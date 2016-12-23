淘寶網假貨太多 美列入惡名市場
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）週三（21日）公布2016年度「惡名市場（Notorious Markets）」報告，讓侵權贗品及假貨猖獗的實體和網路市場曝光；中國阿里巴巴集團旗下購物平台淘寶網在時隔4年後，又被重新列入此一惡名昭彰的山寨品市場黑名單，還被難堪地點出：許多品牌權益持有人申訴，在要求淘寶網移除假貨時遭遇重重困難。
「惡名市場」名單列出被控未能採取措施制止仿冒品的公司和國家，以公開點名方式讓上榜者感到羞恥；該報告雖不會被用於制訂美國官方政策，但卻為華府在國際談判及和企業互動時帶來重大壓力。阿里巴巴被重列入黑名單，雖不會被直接懲罰，卻對其致力擺脫旗下網站充斥假貨的觀感是重大打擊，也直接「打臉」其所聲稱的打假和保護智慧財產權成效。
淘寶網於2011年被列入惡名市場名單，2012年美國貿易代表署則以淘寶網監督及減少仿冒品方面出現改善為理由，把其移出名單。今年淘寶網再次進入黑名單，美國貿易代表署援引理由是該網站遭檢舉仿冒和盜版的程度「高到令人無法接受」，這些商品對美國具創意和創新性的產業造成「嚴重的經濟威脅」，且在某些案例上也對公共健康形成威脅。
美國貿易代表署新報告指出：「淘寶網電子商務平台涉及重要關切，不僅充斥著大量被控偽造和盜版的商品，且權益持有人在要求移除、防止這些商品的非法銷售和供應時，經歷到種種挑戰。」某汽車製造大廠舉報，阿里巴巴平台上掛有該公司品牌和商標的商品，至少95%疑似偽造。
阿里巴巴對被重列入黑名單感到「非常失望」，甚至質疑這項決定是否受到當前美中2國政治環境的影響。阿里巴巴集團總裁伊凡斯指出，公司在保護智財權方面已較4年前進步許多，該決定忽略其今年下架商品數量較去年高出逾1倍的努力。阿里巴巴股價週三在紐約應聲收跌0.7%。
10月初，代表上千個品牌的美國服裝鞋類協會（AAFA）和代表400個品牌的法國反假貨組織「製造商聯盟（Unifab）」都向美國貿易代表署申訴，經過幾年來的協商對話，阿里巴巴根本沒有實施真正打假的措施、未取締假貨和盜版商品的販賣，使淘寶網上的假貨仍「極度猖獗」。
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