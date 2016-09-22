柯Ｐ嗆 趙藤雄沒坐牢是司法悲哀
2016-09-22
遠雄籲市長勿再放話干擾 無助解決問題
〔記者郭安家、郭逸、徐義平／台北報導〕台北市長柯文哲昨於市議會施政報告，被市議員質疑曾說「一個趙藤雄等於十個葉世文」，如今讓遠雄續建大巨蛋，也不在議場承諾將七項公安基準納入續建同意書，是「今天柯Ｐ打臉昨天柯Ｐ」。柯重話回應，「趙藤雄沒有坐牢，是台灣司法的悲哀」，還說遠雄要按照北市公安標準審查，若審不過、拖太久，「我們還是會把它幹掉（終止契約）」。
若公安審查不過 還是會把它幹掉
對此，遠雄集團發言人楊舜欽說，市長的發言並無助解決大巨蛋問題，既然雙方有意往正向發展，希望市長不要再衍生這些無謂的干擾。
民進黨市議員江志銘質疑，九月七日遠雄召開記者會稱配合市府法規，市府隔日就說暫緩解約，遠雄隨即稱七項公安基準沒有法律依據；「你（柯）被看破手腳、被打臉！」市議員林世宗指出，柯說過「一個趙藤雄等於十個葉世文」、「貪婪財團」等語，如今否定過去，進退兩難。兩人要求柯承諾將七項公安基準納入同意書。
但柯文哲並未承諾，他表示，公安審查還是有客觀標準，台灣建築中心、台北市環評、都市設計審議委員會相當獨立，且公開透明，不是市府可操作的。
市議員阮昭雄詢問大巨蛋最終處置時間表，柯文哲回應，「其實我非常清楚，他（遠雄董事長趙藤雄）如果要蓋，就照這標準。」對於遠雄一直拖，柯說，至少趙公開表示願意遵守台北市公安標準審查；若審不過、拖太久，「我們還是會把它幹掉」。至於時間表，柯強調由台灣建築中心審查，「不是我們可以控制。」
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