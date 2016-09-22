公校上課私校放假 金融業莫名領雙薪

2016-09-22

〔記者羅倩宜／台北報導〕由於勞基法來不及修法，下週三各行各業恐得面臨最混亂的一天假期！九二八教師節勞工放假、公家機關及教師卻照常上班，而股匯市正常開盤，原本不放假的金融業員工，反而因配合股匯市開盤正常上班，當天可領兩倍薪水。面對此一亂象，工業總會表示，這不單是雇主成本增加，當公校上課、私校放假，老師上班、校警及工友休假，社會秩序也會被打亂；商總認為，政府的腳步亂了，盼拿出魄力讓全國假期一致。

商總盼政府要拿出魄力 讓假期統一

工總秘書長蔡練生指出，慶祝教師節，全國勞工放假一天，但老師卻不放假，相當荒謬；以同樣在學校單位服務的人員來看，私校老師適用勞基法、工友適用勞基法，甚至有的適用軍公教，「請問全世界有哪個國家這麼凌亂？」

另一方面，由於股匯市當天正常開盤，銀行及證券業必須配合上班；因銀行正常營業，企業若遇有支票到期、資金調度等問題，可能也要被迫要求員工上班處理。

銀行早週休二日 多一天假卻要加班

工總表示，金融業週休二日多年，七天國假早就沒有，現在突然給他們九二八一天假，當天上班算加班，員工可領兩倍薪，雇主則要付出加倍成本，這錢從哪裡來？

工商協進會理事長林伯豐說，今年多出九二八等五天國假，如果全放，大企業多付一點成本沒問題，但中小企業會比較辛苦。他說，做內需的如零售業，可把成本反映在價格上，結果還不是消費者買單？做外銷的無法轉嫁，只好考慮年終獎金縮水，大家不要以為雇主買單就好。

他希望政府儘速讓勞基法修正案過關，「我們很重視資深及有能力的員工，今年快過了，要趕快替他們加薪，但工時與工資沒定案，很難計算幅度。」