馬桶作３代 和成最體貼你的屁屁
記者張慧雯／專題報導
「歷經三個朝代、企業傳承到第三代，總共請過4位代言人！和成從二次大戰、台灣光復至今，一直都留在台灣、耕耘同一個產業！」現任董事長邱立堅說「我們稱得上是保育類企業啦！」
自己名字改為「和成」
和成創辦人本名邱成，俗話說「和氣買賣不欺三尺童子，成業有道義取四方財。」邱成創業之初就決定取名「和成」，由於太喜歡「和成」兩個字，還把自己的名字改為「邱和成」。
他自警界退休後與鶯歌的王月結婚，與岳父合作蓋了一座小陶窯製作上釉的花瓶，由於價格好、品質優異，廣受日本人喜愛，10年後就建造一座七室目仔窯投入生產衛生器具（馬桶），創業的艱辛不在話下，邱和成的長子邱弘文與次子吳弘毅最能體會，開始燒窯時約72小時得時時守在攝氏1200度高溫的窯爐旁，且緊盯著爐火顏色適時適量將煤炭送進火門，保持穩定的溫度，否則整窯的陶瓷很容易全毀，遇到颱風來襲或夏季的西北雨，兩人就要迅速地把生胚移到屋內，絕對不能淋雨。
邱和成育有7子，從小就用筷子告誡兒子們「團結力量大」的道理，且依照個性不同安排工作，老大負責公司全盤事務與工廠擴建、生產最佳產品等，老二除協助大哥外，還負責釉藥的研究開發，老三邱俊榮負責產品銷售（有和成首席銷售業務員之稱），建立銷售網、負責公司形象，老四邱弘猷協助老三管理營業部門外，還負責財務與採購業務，老五英年早逝，老六邱俊傑比老大小24歲，負責營建部門與關係企業。
7兄弟劃領域 分工明確
兄弟分工明確、個性互補，而7兄弟的下一代長大後也陸續投入家族企業，但一家派一個代表進入董事會，對和成未來事業模式都會投票表決。
邱立堅曾笑稱「7家7票，表決結果不會變成平手，董事會都能順利運作。」相較於國內大財團兄弟鬩牆戲碼不斷，和成集團7兄弟分工不分家，和氣生財、共創事業更高峰，為國內家族企業寫下良好典範。
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