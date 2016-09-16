「又不是世界末日」 英利率不變

2016-09-16

〔編譯王惠慧／綜合報導〕英國央行貨幣政策委員會（MPC）週四以九比零票數決議維持基準利率在○．二五％不變；貨幣政策委員會官員也一致決定，維持資產購買在現有的規模四千三百五十億英鎊。

英國央行自八月降息至○．二五％後，本月議決按兵不動；該央行指出，將評估脫歐公投之後果，若英國經濟持續減弱，在今年較晚的時候，還是有可能調降基準利率。

彭博報導，自英國脫歐公投至今，經濟表現數據優於預期，而製造業及家戶信心等指標，也在七月暴跌之後反彈，且在公投後公布的各種經濟數據，包括貿易、薪資及失業率等，都稱不上是「遭逢世界末日」。