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台灣女性創業指數 稱霸大中華區

2016-09-15

〔記者李靚慧／台北報導〕根據萬事達卡國際組織最新公布的「女性創業指數」，台灣整體指數以48.6領先日、韓，更是大中華區之冠，調查顯示，近半數（43.5%）的台灣女性，規劃未來5年內自行創業。

近半數擬5年內創業

萬事達卡今年首度公布「女性創業指數」（Mastercard Inaugural Women’s Entrepreneurial Index），深入亞太區16個國家，就各國「配套條件」和「女性進步程度與創業要素」兩大面向進行分析，評量各國環境是否有利於該國女性自行創業。

該調查顯示，台灣整體「女性創業指數」以48.6領先日本與韓國，並奪下大中華區第一名，可見台灣女性蘊含的創業能量不容小覷。此外，台灣女性在「配套條件」中的「高等教育」及「使用金融服務」等指標項目，其表現均為亞太區前5名。在「女性進步程度與創業要素」中的創業傾向指標，更有43.5%的台灣女性打算於未來5年內自行創業。

萬事達卡長期關注女性議題，已連續10年發布「女性進步指數」調查，今年更首度公布「女性創業指數」報告，以進一步了解女性在教育、經濟和職涯各方面的需求。

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