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富國銀行盜開帳戶 遭罰1.85億美元

2016-09-10

〔編譯王惠慧／綜合報導〕全球市值最高富國銀行（Wells Fargo）遭美國監管機關指控，其銀行員工未經客戶授權，盜開存款信用帳戶及轉移資金以拉抬業績，因此處以1.85億美元罰款，還需另外賠給客戶500萬美元。

美國消費者金融保護局（CFPB）表示，該銀行開設了超過200萬個未經客戶授權的存款或信用卡帳戶。週四富國銀行在聲明中表示，「對於客戶收到未曾要求過產品，我們感到遺憾，並會擔起所有責任」。

CFPB將會收到約1億美元罰款，將是該聯邦單位金額最大的一次。CFPB主管柯德瑞（Richard Cordray）表示，「今日的行動應該讓整個銀行業知道，這種具誘使性的金融項目，若不善加監控，將帶來嚴重風險，或觸犯法律」。

CFPB在2015年5月時收到投訴，加州檢方指控富國銀行將客戶不需要、且昂貴的理財商品推給客戶，投訴中更指出，該銀行告訴員工，客戶平均使用6項理財工具，但必須說服客戶以家戶為單位，使用8項以上的理財產品。

富國銀行發言人Mary Eshet指出，這5年間銀行已以「不當銷售行為」開除5300名員工，目前銀行有10萬名員工。派杰資產管理公司（Piper Jaffray）分析師Kevin Barker表示，他不認為這對富國銀行會有多大的打擊，反而會對同產業的其他銀行造成影響，他說，「這只反映了富國銀行有多努力在做交叉銷售」。

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  • 全球市值最高富國銀行遭美國監管機關指控，其銀行員工未經客戶授權，盜開存款信用帳戶及轉移資金以拉抬業績，因而處以1.85億美元罰金。（美聯社檔案照）

    全球市值最高富國銀行遭美國監管機關指控，其銀行員工未經客戶授權，盜開存款信用帳戶及轉移資金以拉抬業績，因而處以1.85億美元罰金。（美聯社檔案照）

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